Робототехников и специалистов по кибербезопасности призвали на военную службу

Новобранцы проходят сборы, каждый из них имеет диплом о высшем образовании и соответствующую квалификацию.

Впервые в вооруженных силах Казахстана начали использовать практику призыва молодого пополнения для прохождения срочной воинской службы в составе военно-научного взвода. Министерством обороны приняты соответствующие решения, проработаны механизмы и утвержден порядок использования дипломированных призывников определенной квалификации, в составе вновь формируемого военно-научного взвода.

«В настоящее время молодое пополнение проходит сборы, каждый из них имеет диплом о высшем образовании и квалификацию в области робототехники, информационных технологий и кибербезопасности. Военно-научный взвод сформирован в составе военного научно-исследовательского центра Национального университета обороны имени Первого Президента РК-Елбасы с целью выполнения перспективных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и испытательных работ в области прикладных и фундаментальных исследований в интересах органов военного управления», — сообщили в пресс-службе министерства обороны.