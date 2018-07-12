Биометрию будут использовать для авторизации на eGov

Правительство для граждан начинает проект по предоставлению госуслуг через сканирование лиц и отпечатков пальцев.

Планируется, что биометрию начнут использовать уже в июле текущего года в нескольких ЦОНах. Об этом в ходе круглого стола в Астане сообщил председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов, передает Kazpravda.kz.

«В июле в ряде пилотных проектов ЦОНов мы запустим биометрию. В данном случае пока два параметра — фотоизображение и отпечатки пальцев, для того чтобы на портале электронного правительства и через мобильные приложения гражданин мог авторизоваться через эти два параметра», — сказал он.

По его словам, биометрическая база данных будет защищена, как и другие государственные услуги. Сдавать свои биометрические данные можно будет по желанию.

«Это будут полностью государственные сведения. Такие же аналогичные сведения, как защита персональных данных, которые имеются в различных государственных базах данных. Это дополнительный параметр, который будет находиться внутри инфраструктуры электронного правительства. Как и любая база данных, она будет обеспечена безопасностью. Это необходимо для того, чтобы показать преимущества данного способа и в дальнейшем внести необходимые изменения в законодательстве», — отметил Оспанов.