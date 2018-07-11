Казахтелекому разрешили купить Кселл

Антимонопольный орган вынес свое заключение о сделке по приобретению Казахтелекомом 75% акций крупнейшего оператора сотовой связи Казахстана.

Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана завершил рассмотрение ходатайства АО «Казахтелеком» о приобретении 75% голосующих акций «Кселл».

В решении говорится о том, что компании АО «Казахтелеком» и ТОО «Мобайл Телком-Сервис», представляющие на рынке бренды «Алтел» и «Tele2», не входят в одну группу лиц, так как контрольный пакет (50,52%) в данном товариществе принадлежит шведской компании «Tele2 AB», таким образом, в настоящее время АО «Казахтелеком» не имеет рыночной доли на рынке услуг сотовой связи. Исходя из этого, антимонопольный орган предоставил согласие на экономическую концентрацию, заключающуюся в приобретении «Казахтелекомом» 75% голосующих акций АО «Кселл».

«При рассмотрении ходатайства антимонопольным органом был проведен тщательный анализ и оценка конкуренции на рынке услуг сотовой связи. При принятии решения были учтены позиции всех участников рынка. Совместно с уполномоченным органом в области связи, министерством информации и коммуникаций РК, также были оценены предполагаемое влияние и эффект от совершения сделки для потребителей, участников и на отрасль в целом», — пояснили в комите.

Отметим, что при положительном исходе данной сделки АО «Казахтелеком» войдет на рынок сотовой связи страны. По ненкоторым оценкам, доля компании на этом рынке составит 37,5%.

В антимонопольном комитете уверены, что сделка не повлияет на стоимость услуг сотовой связи для конечных потребителей: «В соответствии со статьей 208 предпринимательского кодекса Республики Казахстан, антимонопольным комитетом установлен ряд требований и условий в интересах потребителей страны и развития отрасли в целом, нарушение которых повлечет пересмотр решения, в том числе отмену сделки в судебном порядке».

В числе таких условий: сохранение действующих тарифных планов (пакетов) в течение трех лет после завершения сделки; появление дополнительных услуг для абонентов; расширение покрытия сети 4G в сельских населенных пунктах (с численностью населения 4 тыс. человек и более) до 2021 года; внедрение стандартов предоставления услуг 5G не позднее 31 декабря 2021 года. Также в интересах потребителей антимонопольный орган обязал АО «Казахтелеком» сохранить бренд Кселл — «Activ».

Для осуществления АО «Кселл» независимой предпринимательской деятельности, в качестве условия, предусмотрено ведение компанией обособленного управления с независимым менеджментом, то есть акционер не сможет определять ведение предпринимательской деятельности новым менеджментом АО «Кселл». В целях сохранения должного качества услуг и стоимости предписано сохранить действующие договора по совместному развитию инфраструктуры с другими участниками рынка сотовой связи.

Данные условия являются обязательными для исполнения со стороны АО «Казахтелеком» при совершении сделки. Кроме того, в адрес министерства информации и коммуникаций РК направлено предписание, реализация которого позволит обеспечить совершенствование механизмов регулирования рынка услуг сотовой связи путем создания условий для сохранения и развития конкуренции.