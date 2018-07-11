Казахстанским госслужащим выдадут ID-карты с ЭЦП

Это позволит следить за их эффективностью.

Под председательством Алика Шпекбаева состоялось заседание межведомственной рабочей группы по внедрению нового формата служебных удостоверений — ID-карт государственных служащих. Заседание прошло с участием уполномоченного органа в сфере информатизации и информационной безопасности, представителей ИТ-сообществ, передает «Литер» со ссылкой на АДГСПК РК.

Разработка и внедрение цифрового служебного удостоверения предусматривает использование ЭЦП государственного служащего и интегрирование систем контроля и управления доступом государственных органов с единым центром управления ИИС «Е-қызмет». Данная интеграция позволит сотрудникам входить в административные здания госорганов, что позволит в дальнейшем оптимизировать расходы на содержание бюро пропусков. Новые ID-карты позволят также подписывать в электронном формате документы в информационных системах госорганов.

Также членами рабочей группы даны рекомендации по использованию компьютерных программ и приложений для учета и контроля рабочего времени госслужащих. Это позволит отслеживать продуктивность и эффективность работников, а также снизить риски возникновения инцидентов, создающих угрозы информационной безопасности.

Ранее сообщалось, что ID-карты введены в пилотном режиме для всех сотрудников агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. В настоящее время проводится работа по внедрению более усовершенствованных электронных служебных удостоверений во всех государственных органах страны.