Казахтелеком и Узбектелеком договорились о сотрудничестве по новым бизнес-направлениям

Планируется совместная работа по проектам Smart City, Blockchain и Internet of Things.

09 июля в Ташкенте состоялась встреча руководителей АО «Казахтелеком» и АК «Узбектелеком», в ходе которой главы двух компаний обменялись планами по развитию инфраструктуры для общей координации двух крупных игроков на инфокоммуникационном рынке. По итогам встречи достигнуты договоренности по расширению внешних каналов интернета АК «Узбектелеком» с использованием уникального технологического предложения АО «Казахтелеком». В свою очередь, АО «Казахтелеком» рассматривает АК «Узбектелеком» как стратегического партнера по развитию международного транзита в страны Центральной Азии.

Кроме того, в рамках встречи стороны договорились о сотрудничестве по новым бизнес-направлениям, таким как реализация проектов Smart City, совместное развитие продуктов на базе технологии Blockchain и Internet of Things, а также в области тестирования и внедрения сетей 5G.