Пилотный проект цифрового ТВ появится осенью.

На первом этапе будут вовлечены три области — Южно-Казахстанская, Мангистауская и Жамбылская.

В нескольких областях Казахстана с осени 2018 года начнется цифровое телерадиовещание в пилотном режиме. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, передает Kazpravda.kz.

«В этом году в трех областях (Южно-Казахстанской, Мангистауской и Жамбылской) начнется цифровое телерадиовещание в пилотном режиме. В Мангистауской — с октября, в остальных — с декабря», — отметил министр.

До конца 2020 года планируется завершить строительство всех радиотелевизионных станций, что позволит с 2021 года полноценно перейти на цифровое радиовещание в Казахстане.

«Это очень большой и серьезный шаг, так как страна у нас большая, а население — небольшое. Охват всей страны занимает продолжительное время. Эта работа ведется несколько лет, и мы держим ее на постоянном контроле», — заявил Абаев.