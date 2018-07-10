Регулятивные «песочницы» будут создаваться в ЕАЭС для реализации совместных проектов

В результате их применения удастся сгладить несовершенства текущей схемы выработки регулирования.

3 июля в Астане прошло второе заседание экспертной площадки по созданию системы регулятивных «песочниц», где была представлена концепция соглашения об применении в ЕАЭС. Согласно проекту документа, страны ЕАЭС смогут вырабатывать нормы регулирования, которые помогут реализовывать проектные решения в условиях, отличных от правового режима внутри стран и в целом ЕАЭС. Предполагается, что такой специальный режим регулирования будет фиксироваться уполномоченными представителями государств союза только на уровне решений органов ЕАЭС — на уровне президентов, премьер-министров и вице-премьеров, и не будет до его окончательной апробации закрепляться в общем нормативно-правовом поле стран Союза.

«Сегодня в государствах ЕАЭС не просто расходятся подходы к регулированию тех или иных сфер цифровой экономики, но зачастую таких подходов и норм просто нет ни у отдельных стран, ни на уровне Союза, — отметила член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян. — И государственные органы, и бизнес, и тем более ЕЭК как международный регулирующий орган действуют в условиях высокой неопределенности и рисков, когда технологические прорывы и новые модели бизнеса уже апробируются или крайне нуждаются в этом, но соответствующей правовой среды не сформировано».

Нормы «песочниц» предлагается разрабатывать в машиночитаемом формате, в виде бизнес-процессов, моделей решений и других форматах, удобных для восприятия как человеком, так и цифровыми субъектами, основа функционирования которых — технологии работы с данными, алгоритмы, искусственный интеллект и т. д.

Руководитель проекта Анастасия Сорокина считает, что в результате применения «песочниц» удастся сгладить несовершенства текущей схемы выработки регулирования, в том числе для пилотных проектов, когда в условиях неопределенности страны ЕАЭС в течение нескольких лет согласовывают акты, вносят необходимые изменения в законодательство, ратифицируют их, и только затем переходят к реализации проектов, которые могут быть уже не актуальны. К работе над проектом привлечены эксперты и специалисты государственных органов, представители бизнес-сообщества, университеты государств Союза. Достигнута договоренность в течение месяца доработать предложения к проекту соглашения и направить их на рассмотрение соответствующими органами ЕАЭС.

Одним из важнейших вопросов дискуссии стал отраслевой разрез применения «песочниц». Так, например, представители Национального банка РК предложили совместно с центральными банками всех стран ЕАЭС обсудить возможность включения в сферу действия соглашения финансовой сферы. Развитие финансовых технологий — довольно чувствительный вопрос для участников рынка и национального законодательства, поэтому следует дополнительно проработать перспективы применения для них «песочниц».