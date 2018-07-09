Абоненты Beeline смогут зарегистрировать свои телефоны через терминалы оплаты

С 1 января 2019 года обслуживание незарегистрированных устройств прекратят.

Beeline продолжает регистрацию мобильных устройств абонентов. Теперь это можно сделать еще одним способом — через терминалы QIWI. При оплате услуг Beeline на экране терминала появится окно с предложением пройти процедуру. Для этого достаточно ввести абонентский номер и ИИН, после чего регистрация произойдет автоматически.

«Beeline делает все для того, чтобы наши абоненты могли оставаться на связи всегда и везде. Именно поэтому мы стремимся своевременно зарегистрировать абонентские устройства. Мы задействовали все каналы, чтобы сделать этот процесс максимально простым и удобным для наших абонентов. Теперь совершить процедуру регистрации можно через терминал, например, во время посещения магазина рядом с домом. А значит, потратить минимум времени», — говорит Евгений Настрадин, коммерческий директор по развитию массового рынка Beeline Казахстан.

Напомним — в соответствии с Законом «О связи» абонент обязан зарегистрировать свое абонентское устройство у оператора. Все данные операторы будут передавать в единую государственную базу данных. В случае отсутствия данных с 1 января 2019 года сотовые операторы прекратят обслуживание незарегистрированных номеров.

Помимо регистрации через терминал, абоненты могут воспользоваться любым из пяти способов:

— Отправить свой ИИН (12 цифр) на короткий номер 6914 с номера Beeline

— Набрать команду *691#

— Позвонить на короткий номер 6914 (с 09:00 до 01:00)

— Обратиться в любой офис продаж и обслуживания

— Отправить ИИН в приложении «Мой Beeline»

Проверить IMEI телефона можно по команде *#06#, а корректность регистрации — по команде *835#.