Келимбетов рассказал, как МФЦА будет работать с инвесторами по криптовалютам

Специалисты МФЦА работают над созданием законодательной базы, в которой будут описаны понятия криптобирж, блокчейна и ICO.

Управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов на пресс-конференции, посвященной запуску МФЦА, рассказал, как центр планирует работать с инвесторами по криптовалютам. Этот вопрос вызвал у многих беспокойство, так как позиция Нацбанка по поводу криптовалют может противоречить философии МФЦА. Но, по словам Келимбетова, проблемы с операциями на рынке цифровых денег возникнуть не должны, передает Today.kz.

«На самом деле никакого противоречия в позиции поддержки технологии блокчейн или криптовалют по этому вопросу нет, потому что мы работаем в двух совершенно разных направлениях. Есть такое понятие как „квалифицированные инвесторы“, у которых сбережения не превышают 500 000 или 1 000 000 долларов. Соответственно, это большая рыночная среда, которая на свой страх и риск может заниматься теми или иными операциями, в том числе с криптовалютами. Во всем мире, как правило, эти операции не запрещены, особенно в развитых экономиках, как в США, Швейцарии, Японии, но при этом, если ранее высказывались опасения, что криптовалюты — это угроза для мировой экономики, то последняя встреча с министром финансов показала, что это не так. Но регулятор должен следить», — сказал глава МФЦА.

Келимбетов также сообщил, что специалисты МФЦА работают над созданием законодательной базы, в которой будут описаны понятия криптобирж, блокчейна и ICO.

«Мы считаем, что для квалифицированных инвесторов мы могли бы создать такой пилотный режим на платформе МФЦА, где мы могли бы разработать законодательство, описывающее, что такое виртуальные цифровые валюты и ICO, как регулировать деятельность криптобирж. Мы сейчас этим занимаемся», — добавил Кайрат Келимбетов.

Ранее заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков в ходе презентации правительственного законопроекта «О валютном регулировании и валютном контроле» выразил позицию финансового регулятора, которая заключается в признании криптовалют как финансовой технологии, но не заменителя денег.