В Астане будут использовать Big Data для контроля за дорожным движением

Вдоль столичных дорог появится сеть медиабордов.

В рамках программы цифровизации СПК «Astana» и Billboard video объявили о запуске совместного проекта по созданию интеллектуальной транспортной сети в Астане. Проект реализуется по поручению А. Исекешева, сообщает официальный сайт Астаны.

Система представляет собой сеть дорожных медиабордов, которые предоставляют участникам дорожного движения необходимую оперативную информацию: навигация до ближайших улиц и объектов с расчетным временем в пути до них, скорость транспортного потока по пути следования, информирование о пробках и путях объезда, сообщения от ЧС, сообщение о приближающейся скорой помощи, погода, курсы валют и оперативные сообщения от администрации города.

Сеть управляется с единого центра с использованием технологий больших данных (Big Data) и в скором времени с ее помощью можно будет прогнозировать дорожные ситуации и спланировать изменения в дорожном движении в зависимости от разных обстоятельств, таких как погода, ремонт дорог, изменение разметки, изменение режима работы светофоров и прочее.

Первый медиаборд в пилотном режиме установлен на ул. Туркестан рядом с новым Ботаническим садом. Всего в рамках проекта в Астане планируется установить 40 медиабордов. Отмечается, что проект является казахстанской разработкой и не имеет аналогов в мире.