Шавкат Мирзиёев подписал указ о развитии в Узбекистане криптовалют, майнинга и блокчейна

Ожидается, что подготовительная работа начнется уже осенью текущего года, а сами технологии будут внедряться с 1 января 2021 года.

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан». В нем говорится, что важнейшей задачей по дальнейшему развитию цифровой экономики является внедрение и развитие деятельности в области оборота крипто-активов, включая майнинг, консалтинг, эмиссию, крауд-фандинг и блокчейн, передает Repost.uz.

Национальному агентству проектного управления при Президенте Республики Узбекистан и министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций поручено разработать и реализовать в 2018–2020 годах программу по развитию технологий блокчейн, предусматривающую внедрение и развитие деятельности в области оборота крипто-активов, в том числе путем создания правовых основ организации данной деятельности. При этом предлагается предусмотреть возможность реализации крипто-активов на локальных и международных крипто-биржах

Технологии «блокчейн»предлагается внедрить с 1 января 2021 года в деятельности государственных органов (взаимодействие с другими госорганами и иными организациями, осуществление госзакупок, оказание госуслуг, верификация сведений о личности), ведении госреестров, классификаторов и иных баз данных, в систему корпоративного управления крупных коммерческих организаций с преобладающим участием государства в уставном фонде, в клиринговых операциях, при осуществлении платежей, торговом финансировании (аккредитив), а также кредитовании проектов.

Указ предусматривает с 1 октября 2018 года ввести порядок, в соответствии с которым деятельность в области оборота крипто-активов, включая создание криптобирж по торговле крипто-активами, подлежит лицензированию. Уполномоченным органом по лицензированию деятельности в области оборота крипто-активов станет Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан.

Ведомству предстоит внести предложения по созданию условий для развития деятельности по крипто-активам, а также до 1 января 2019 года внести проект Закона «О цифровой экономике и блокчейн-технологиях». Он должен предусматривать основные понятия в сфере технологий «блокчейн» и принципы ее функционирования, разграничить полномочия госорганов и участников системы, ввести меры ответственности в случае использования блокчейна в незаконных целях.

Конкретные сферы деятельности, в которых будет внедрен блокчейн, определит Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан по предложениям заинтересованных министерств и ведомств.