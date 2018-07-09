Цифровое ТВ в Кыргызстане охватило 98,5% населения

На цифровое вещание республика перешла в 2017 году.

Доступ к цифровому телевидению в Кыргызстане имеет 98,5% населения. Об этом сообщил государственный комитет информационных технологий и связи республики.

Для распространения социального пакета телеканалов цифрового эфирного наземного телевещания по всей стране были установлены цифровые передатчики и автоматические телевизионные ретрансляторы, которые обеспечили цифровым телерадиовещанием 98,5% населения страны. Кроме этого, вещание социального пакета ведется со спутника на всю территорию Кыргызской Республики.