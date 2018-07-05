В Казахстане снижается активность криптомайнеров

Компания ESET представила отчет об активности вредоносного ПО в Казахстане в мае 2018 года, составленный с помощью облачной системы ESET LiveGrid.

Первую строчку рейтинга киберугроз по Казахстану удерживает потенциально нежелательное ПО Win32/MediaGet. Зафиксирована отрицательная динамика всех присутствующих в десятке криптомайнеров: JS/CoinMiner, Win64/CoinMiner, Win32/CoinMiner и NSIS/CoinMiner. Несмотря на снижение активности, позиции программ для скрытой добычи криптовалюты традиционно сильны. В мае 7,8% пользователей ESET NOD32 из Казахстана столкнулись с попыткой заражения их компьютеров вредоносным ПО.

Глобальный рейтинг киберугроз не покидает JS/CoinMiner. Отмечена положительная динамика SMB/Exploit.DoublePulsar — под этим названием антивирусные продукты ESET детектируют попытку эксплуатации в системе трояна Win32/Exploit.CVE-2017-0147.A. ESET рекомендует игнорировать подозрительные сайты и ссылки, регулярно обновлять операционную систему и другие программные продукты, а также защитить ПК и мобильные устройства современным антивирусным ПО.

В мае была выявлена фишинговая атака на пользователей сервиса аренды жилья Airbnb. Кампания была нацелена на кражу банковских данных владельцев недвижимости, сдающих ее с помощью сервиса. Злоумышленники эксплуатировали тему вступления в силу в Евросоюзе Общего регламента по защите данных (GDPR).

Специалисты ESET предупредили производителей софта о двух новых, ранее неизвестных уязвимостях в Adobe Reader и Microsoft Windows. Сочетание этих уязвимостей крайне опасно, поскольку позволяет злоумышленникам выполнять произвольный код на целевой машине с максимальными привилегиями и практически без участия пользователя. Adobe и Microsoft выпустили соответствующие обновления безопасности.