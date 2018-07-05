МФЦА может стать площадкой для тестирования блокчейн-технологий

По мнению Кайрата Келимбетова, эта площадка выступит «полигоном» для всего региона.

Национальный банк и правительство РК четко понимают, что Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) может стать площадкой для тестирования различных блокчейн-технологий и криптовалют. Об этом сообщил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов. По его словам, блокчейн «железобетонно» поддерживается МФЦА, передает «Курсив».

«Это та новая технология, без которой уже невозможно представить будущее финансов во всем мире. А что касается использования криптовалют, то есть определенные правила игры. Вот эти правила игры в пилотной зоне. Кстати, у нас с Национальным банком и правительством есть четкое понимание, что именно МФЦА может стать пилотной платформой не только Казахстана, но и в целом региона, где будут тестироваться те или иные блокчейн-технологии, и где будет понятное регулирование вопроса использования криптовалют», — заявил он.

Вместе с тем, управляющий МФЦА выразил понимание позиции Нацбанка РК, который с чрезвычайной осторожностью смотрит на криптовалюты.

«К сожалению, как всегда вокруг новых технологий появляется много злоумышленников или жуликов, которые обманным путем, мошенническим способом собирают деньги с населения или обещают невиданные доходы и потом, соответственно, мы знаем, чем все это заканчивается. С этой точки зрения Национальный банк проводит свою определенную разъяснительную работу с тем, чтобы в население не оказалось под ударом. Идея Нацбанка очень простая — все, что касается неквалифицированных инвесторов, должно быть как-то зарегулировано. Опять-таки, я говорю, что есть разная практика мировых регуляторов. Кто-то это запрещает, кто-то это регулирует. Например, в США, Японии и Швейцарии научились очень хорошо это регулировать и даже снимать налоги с этой индустрии», — сказал Кайрат Келимбетов.