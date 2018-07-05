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Создатели игры Pokеmon Go купили стартап казахстанца

Компания Niantic приобрела проект Matrix Mill, сооснователем которого является Данияр Турмухамбетов.

5 июля 2018 07:30, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Софт

Данияр Турмухамбетов, сооснователь стартапа Matrix Mill, который занимается технологиями в сфере дополненной реальности, сообщил о продаже проекта компании Niantic, создателю игры Pokеmon Gо. Как отмечает Reuters, «приобретение Matrix Mill позволит сделать дополненную реальность доступной при уже существующих функциях в смартфонах, без использования специальных датчиков».

«Мы рады присоединиться к Niantic, создателям Ingress и Pokemon GO, чтобы решить важные проблемы компьютерного зрения и машинного обучения в дополненной реальности», — заявили авторы стартапа.

Данияр Турмухамбетов — выпускник КТЛ, Tsinghua University в Пекине и University College London. Он имеет ученую степень PhD в области компьютерных наук.

«В Niantic мы часто говорим о том, что дополненную реальность надо понять. Команда Matrix Mill выступила с новаторскими идеями, которые раздвигают границы того, что машины могут обрабатывать, видя мир ближе к тому, как могут видеть человеческие глаза. В результате этой сложной работы, опыт AR может стать более натуральным для человеческого глаза, что и является целью, которая стоит перед нами. Мы очень рады, что Matrix Mill присоединилась к Niantic, поскольку это значительно продвинет наше компьютерное зрение и усилия по машинному обучению. Мы стремимся активно инвестировать в исследования и разработки, которые могут улучшить опыт наших пользователей, как сегодня, так и в ближайшие десятилетия. Присоединение к нам команды Matrix Mill также поможет нам в работе над платформой Niantic Real World», — отметили в своем блоге представители Niantic.