Нацбанк намерен использовать регуляторные песочницы для внедрения новых технологий

Данияр Акишев рассказал об инициативах по развитию цифровой финансовой инфраструктуры.

В целях развития цифровой финансовой инфраструктуры Национальным Банком Казахстана совместно с банковским сообществом реализуется ряд новых инициатив. О них рассказал председатель Национального Банка Данияр Акишев. Одна из таких мер — внедрение механизма удаленной идентификации клиента. Она направлена на обеспечение дистанционной идентификации клиентов без личного посещения финансовых учреждений.

«На сегодняшний день совместно с министерствами внутренних дел, юстиции, информации и коммуникаций прорабатываются вопросы онлайн идентификации клиентов с использованием биометрических показателей и сведений из государственных баз данных», — рассказал Д. Акишев.

Еще один проект, онлайн-страхование, предоставит возможность населению заключать договоры обязательного страхования в электронной форме через интернет-ресурсы страховых компаний.

«Также при Национальном Банке Казахстана создается платформа системы по организации инфраструктуры для моментальных платежей. Она будет обеспечивать проведение платежей между клиентами банков в моментальном режиме по номеру мобильного телефона. В настоящее время ведется доработка функционала системы. Ее запуск в пилотном режиме планируется в конце III квартала текущего года», — сообщил спикер.

Он добавил, что в настоящий момент Национальный Банк Казахстана прорабатывает системные меры для эффективного противодействия кибератакам и мошенническим действиям в цифровой среде. Также рассматривается возможность применения особого правового режима регулирования для внедрения новых технологий и решений, то есть создания так называемой «регуляторной песочницы».

Ожидается, что внедрение указанных проектов послужит основой для развития цифровых сервисов в финансовом секторе.