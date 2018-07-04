Следите за новостями

Цифра дня

1,5 трлн тг. принесет перевод НДС на блокчейн

Нацбанк намерен использовать регуляторные песочницы для внедрения новых технологий

Данияр Акишев рассказал об инициативах по развитию цифровой финансовой инфраструктуры.

4 июля 2018 10:00, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Интернет

В целях развития цифровой финансовой инфраструктуры Национальным Банком Казахстана совместно с банковским сообществом реализуется ряд новых инициатив. О них рассказал председатель Национального Банка Данияр Акишев. Одна из таких мер — внедрение механизма удаленной идентификации клиента. Она направлена на обеспечение дистанционной идентификации клиентов без личного посещения финансовых учреждений.

«На сегодняшний день совместно с министерствами внутренних дел, юстиции, информации и коммуникаций прорабатываются вопросы онлайн идентификации клиентов с использованием биометрических показателей и сведений из государственных баз данных», — рассказал Д. Акишев.

Еще один проект, онлайн-страхование, предоставит возможность населению заключать договоры обязательного страхования в электронной форме через интернет-ресурсы страховых компаний.

«Также при Национальном Банке Казахстана создается платформа системы по организации инфраструктуры для моментальных платежей. Она будет обеспечивать проведение платежей между клиентами банков в моментальном режиме по номеру мобильного телефона. В настоящее время ведется доработка функционала системы. Ее запуск в пилотном режиме планируется в конце III квартала текущего года», — сообщил спикер.

Он добавил, что в настоящий момент Национальный Банк Казахстана прорабатывает системные меры для эффективного противодействия кибератакам и мошенническим действиям в цифровой среде. Также рассматривается возможность применения особого правового режима регулирования для внедрения новых технологий и решений, то есть создания так называемой «регуляторной песочницы».

Ожидается, что внедрение указанных проектов послужит основой для развития цифровых сервисов в финансовом секторе.