На цифровой банкинг в РК приходится 400 тысяч транзакций ежедневно

Данияр Акишев рассказал об актуальных вопросах цифровизации финансового сектора.

Финансовый сектор является одной из ключевых отраслей, где активно используются цифровые технологии. Сама природа финансового обслуживания неразрывно связана с возможностью использования IT-инфраструктуры и цифровых решений. Об этом сказал председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев в ходе своего выступления на заседании правительства «О некоторых вопросах цифровизации финансового сектора» в Астане.

Д. Акишев отметил, что наиболее значимым трендом последних лет в финансовой отрасли стало предоставление онлайн-услуг посредством интернета и мобильных приложений. На сегодняшний день практически во всех банках Казахстана внедрена система дистанционного банкинга. Услуги мобильного банкинга предоставляют 60% банков, которые обслуживают почти 90% всей клиентской базы банков. В этих системах зарегистрировано около 10 миллионов пользователей, из которых порядка 30% регулярно проводят операции.

«Ежедневно населением посредством цифрового банкинга проводится 400 тысяч транзакций на сумму 6 миллиардов тенге. 70% финансовых операций субъектов бизнеса также проводится через дистанционные сервисы», — сказал глава Национального Банка Казахстана.

Он также подчеркнул, что для оптимизации обслуживания клиентов реализуется переход на электронное взаимодействие с государственными органами. На текущий момент внедрен ряд новых сервисов банков во взаимодействии с госорганами, который включает передачу банками информации в госорганы о принятых платежах в бюджет в течение 15 минут с момента инициирования. Реализовано и онлайн открытие юридическим лицам банковского счета на этапе их государственной регистрации через портал электронного правительства. В настоящее время четрые банка предоставляют финансовые услуги через данный сервис. Продолжаются работы по интеграции банков с системами государственных органов для получения оперативного доступа к информации по административным штрафам, налоговой задолженности.

«Актуальным для финсектора остается вопрос исключения бумажных справок, требуемых от клиентов при оказании им финансовых услуг. Проведенный нами анализ показал, что клиенты сейчас предоставляют финансовым организациям около 40 видов справок и сведений на бумаге. Вся эта информация имеется в системах государственных органов, и финансовые организации могли бы получить их напрямую из государственных баз», — отметил Акишев.

По его словам, в рамках решения этой задачи совместно с министерством информации и коммуникаций создана соответствующая рабочая группа, разработана дорожная карта и проводится необходимая работа.

«Национальным Банком также реализуются проекты, связанные с внедрением новых технологий. В конце марта 2018 года была запущена система „Invest Online“ на базе технологии блокчейн. С помощью платформы клиенты вкладывают средства в ценные бумаги Национального Банка в онлайн-режиме. На сегодня объем проданных бумаг в системе превысил 145 миллионов тенге», — сообщил спикер.