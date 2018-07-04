Школы и больницы Актюбинской области обеспечат высокоскоростным интернетом

В регионе идет работа по внедрению информационных систем.

В рамках программы «Цифровой Казахстан» до конца текущего года 100% школ и медицинских учреждений Актюбинской области будут подключены к широкополосному интернету со скоростью от 4 мегабит в секунду и выше. Как сообщили в пресс-службе акима Актюбинской области, с этой целью совместно с АО «Казахтелеком» начаты масштабные работы по строительству волоконно-оптических линий связи и внедрению технологии «радиомост», обеспечивающей быструю передачу информации без дорогой и сложной прокладки кабеля.

Ход исполнения поручений Главы государства по цифровизации образования, здравоохранения и других отраслей экономики рассмотрен на совещании в акимате области под председательством главы региона Бердыбека Сапарбаева.

«В целом, за истекшие пять месяцев проделана большая работа. Есть определенные результаты. Исполнение программы „Цифровой Казахстан“ нужно и далее держать на постоянном особом контроле», — подчеркнул аким области.

Параллельно с обеспечением доступа к широкополосному интернету, продолжается работа по внедрению информационных систем, преимущество которых актюбинцы уже успели оценить по достоинству. К примеру, по данным управления образования, с вводом ИС «Күнделік» прогулы занятий в школах сократились вдвое. Информация о посещаемости и успеваемости школьника тут же становится доступна его родителям. Активно используют жители области и медицинскую информационную систему. Через нее с начала года на прием к врачу записалось более 209 тысяч человек. Всего через МИС обслужено свыше 371 тысячи человек или 43% населения области.

В ходе совещания также были рассмотрены цифровые новшества в жилищно-коммунальном хозяйстве и транспортной системе. Цифровизация этих сфер — объективная необходимость в условиях роста энергопотребления и автомобилизации населения.

«На фоне растущей цифровизации регион уделяет большое внимание повышению уровня цифровой грамотности населения. Для этого было подготовлено более 220 тренеров, которые уже приступили к обучению жителей области, в том числе в отдаленных населенных пунктах. На сегодня их стараниями общие базовые знания работы с современными информационными системами и технологиями получило более 14,4 тыс. человек. Приоритет отдается обучению пожилых людей», — сообщили в акимате.