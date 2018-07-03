Машиностроение в Казахстане будет развиваться благодаря цифровизации

МИР РК реализует проект по внедрению элементов Индустрии 4.0 на отдельных предприятиях.

В правительстве РК состоялась пресс-конференция о текущем состоянии и перспективах развития машиностроения Казахстана в рамках реализации первого приоритета Послания Президента. Как отметил председатель комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК Алмас Батанов, машиностроение Казахстана в 2015–2016 годы, пережив тяжелую фазу развития, начиная с прошлого года начало показывать позитивную динамику роста. В целом за годы реализации программы индустриализации машиностроительной отрасли осуществлено более 100 проектов, создано около 11 тыс рабочих мест, передает Strategy2050.kz.

Однако фактором дальнейшего развития машиностроения является его цифровизация и технологическая модернизация.

«В прошлом году совместно с зарубежными партнерами мы изучили около 600 компаний, в том числе около 300 компаний относятся к отрасли машиностроения. В текущем году нашим министерством реализуется проект по внедрению элементов Индустрии 4.0 на отдельных частных предприятиях. Нами отобрано семь модельных фабрик, в том числе три предприятия машиностроения. На этих предприятиях предусмотрено проведение технологического аудита, по итогам которого мы в августе будем утверждать дорожные карты и работать над их реализацией», — сообщил Батанов.

Он подчеркнул, что внедрение цифровых технологий в машиностроении приведет к снижению себестоимости производимой продукции ориентировочно на 20%. Основным моментом является то, что сами предприятия должны быть заинтересованы в этом.

Председатель правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Мейрам Пшембаев добавил, что за годы индустриализации отечественное машиностроение показало имеющийся потенциал, став сердцевиной индустриализации.