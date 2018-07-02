Pure Storage вышел за миллиард

В четвертом квартале финансовые результаты поставщика корпоративных систем хранения данных превзошли все ожидания.

Компания Pure Storage, производитель флэш-платформы хранения данных, опубликовала отчет о результатах финансовой деятельности за четвертый квартал. Прибыль поставщика корпоративных СХД не по GAAP составила 13 центов на акцию. Выручка компании достигла 338,3 млн долларов США, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 48%. Аналитики Уолл-Стрит, между тем, прогнозировали, что прибыль компании составит лишь 7 центов на акцию, а выручка — 331,5 млн долларов.

Оборот Pure Storage за весь 2018 финансовый год достиг 1,023 млрд долларов, что на 41% больше, чем годом ранее.

«Этот квартал стал важной вехой для Pure Storage — годовой объем продаж превысил отметку в миллиард долларов, в результате чего компания вышла на уровень рентабельности не по GAAP, — заявил генеральный директор компании Чарльз Джанкарло. — Помогая клиентам превращать данные в оперативную информацию и конкурентные преимущества, мы обеспечиваем мощный импульс их бизнесу».

В четвертом квартале к списку клиентов компании присоединилось около 500 новых организаций, в том числе Jenny Craig, Mid America Pet Food, Portland Trail Blazers, Suzuki Motor of America и Texas Rangers. Сегодня у Pure Storage насчитывается около 4,5 тыс. клиентов.

По мнению Патрика Мурхеда, аналитика, основателя компании Moor Insights and Strategy, высокая результативность Pure Storage в четвертом квартале объясняется концентрацией на высокопроизводительных флэш-хранилищах и системах высокоскоростной интеграции программного обеспечения, а также рекордными показателями рабочих нагрузок, использующих методы искусственного интеллекта — области, где Pure Storage добилась таких же результатов, как и Nvidia.

«У Pure Storage настоящий талант увеличения выручки после первой покупки, поэтому новые клиенты компании — это залог долгосрочного роста, а не просто разовая победа», — подчеркнул аналитик.

В первом квартале 2019 года в компании рассчитывают получить доход на уровне 246-254 млн долларов, а за весь 2019 финансовый год ожидается выручка от 1,31 млрд до 1,36 млрд долларов.