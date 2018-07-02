В Казахстане откроется Центр технологического развития «Intellisense-Lab»

Он займется созданием и внедрением технологий Индустрии 4.0.

20 июня в посольстве Соединенного Королевства британская компания Intellisense, работающая в сфере высоких технологий, подписала с Автономным кластерным фондом «Парк инновационных технологий» договор о создании совместного предприятия — ТОО «Центр технологического развития «Intellisense-Lab». Центр займется созданием и внедрением технологий Индустрии 4.0 с фокусом на горно-металлургический комплекс Казахстана.

Создание Центра «Intellisense-Lab» даст возможность оказать поддержку промышленности во внедрении цифровых технологии, увеличить состав местного содержания в области решений «Индустрия 4.0», повысить квалификацию специалистов, а также развивать стартап-проекты посредством инкубационных программ.

Центр планирует до 2020 года внедрить на 10 горно-металлургических производственных объектах цифровые технологии с учетом лучших практик в части автоматизации и оптимизации производства, а также улучшить показатели операционной продуктивности до 10% в части объема производства, эффективности и потребления ресурсов. Планируется обучить до 1000 специалистов передовым средствам автоматизации до 2020 года.

АКФ «ПИТ» и Intellisense совместно с АО «Холдинг «Зерде» провели работу по согласованию условий взаимодействия в рамках совместного предприятия. Холдингом были даны соответствующие предложения и замечания в части увеличения доли казахстанского содержания и увеличения количества обученных специалистов. Принято решение о том, что казахстанские IT-компании получат возможность размещать свои решения на базе аналитической платформы, которая будет развернута в рамках деятельности Центра «Intellisense-Lab» и внедрять решения с 100% казахстанским содержанием на производственных объектах. Помимо этого, аналитическая платформа предусматривает возможность разработки аппаратных и беспроводных решений Индустрии 4.0 с IT-компаниями Казахстана.

В процессе коммерциализации решений предпочтение будет отдано отечественным технологическим предприятиям, разрабатывающим приложения на базе технологий Центра «Intellisense-Lab». Данное взаимодействие позволит произвести трансфер технологий и знаний с целью развития казахстанских IT-компаний, работающих по направлению Индустрии 4.0.