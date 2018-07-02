Казахстанские банки строят интегрированную цифровую экосистему

О процессе цифровизации в финансовом секторе рассказали в Национальном Банке Казахстана.

Сегодня в финансовом секторе РК применение инновационных технологий является неотъемлемой частью процесса оказания услуг. О процессе цифровизации финансового сектора, текущей ситуации и проектах рассказал директор департамента платежных систем Национального Банка Казахстана Ерлан Ашыкбеков. Он отметил, что в финансовом секторе уже давно активно используются цифровые технологии.

«Сегодня в Казахстане стремительно развивается дистанционное банковское обслуживание клиентов — услуги интернет-банкинга, мобильных банковских приложений, посредством которых можно удаленно проводить платежи и иметь доступ к иным востребованным продуктам банков. В этих системах зарегистрировано более 9 млн пользователей, из которых порядка 30% регулярно проводят операции. Объемы операций через системы интернет и мобильного банкинга уже сейчас превышают объемы безналичных платежей через POS-терминалы. Ежедневно в стране через системы цифрового банкинга проводится более 400 тыс. безналичных транзакций на сумму около 6 млрд тенге. 70% финансовых транзакций субъектов бизнеса также проводятся посредством электронных банковских сервисов», — рассказал Ерлан Ашыкбеков.

Он добавил, что в настоящее время банками внедряются новые решения по онлайн открытию банковского счета и использованию биометрических технологий (отпечатки пальцев, голос и распознавание лица). На сегодня запущен сервис для онлайн открытия юридическими лицами банковского счета и заключения договора обязательного страхования на этапе государственной регистрации через портал электронного правительства. То есть, вновь создаваемое юридическое лицо в рамках одной электронной процедуры может пройти государственную регистрацию, открыть банковский счет в одном из банков второго уровня, предлагающем такой сервис, и застраховать своих работников. Таким образом, активно идет процесс формирования новой цифровой экосистемы финансовых услуг.

«Параллельно Национальным Банком Казахстана совместно с банковским сообществом в целях дальнейшей цифровизации финансового сектора проводятся работы по реализации нескольких проектов, отвечающих новым современным реалиям. Это переход на электронное взаимодействие финансовых организаций с государственными органами для автоматизации процесса оказания как финансовых, так и государственных услуг, внедрение механизма удаленной идентификации клиентов, создание инфраструктуры для быстрых, моментальных платежей и ряд других инфраструктурных мер, в том числе, направленных на создание в перспективе открытой экосистемы электронных финансовых услуг», — сообщил Е. Ашыкбеков.

На текущий момент со стороны всех банков реализован сервис по направлению уведомлений в государственные органы о принятых платежах в бюджет в течение 15 минут с момента инициирования оплаты, что позволит ускорить оказание государственных услуг. Реализуется ряд интеграционных процессов по реализации доступа банков к информации об административных штрафах, налоговой задолженности и задолженности по социальным платежам и иной информации в системах госорганов для автоматического учета и исполнения платежей.

Внедрение механизма удаленной идентификации клиентов прорабатывается Национальным Банком Казахстана совместно с банками и заинтересованными государственными органами.

«Сегодня получение финансовой услуги требует посещения офисов финансовых организаций, т. е. личного присутствия клиента с целью прохождения идентификации личности, что создает серьезный барьер. Для дистанционного получения финансовых услуг планируется внедрение механизма удаленной идентификации клиента. Данный сервис способствует расширению охвата банковскими сервисами населения, в том числе, проживающего в отдаленных районах Казахстана», — сказал Е. Ашыкбеков.

«Для организации системы моментальных платежей активно проводится работа по внедрению нового расчетно-клирингового механизма для банков в части обеспечения проведения платежей и переводов денег между клиентами различных банков в моментальном режиме по упрощенному идентификатору — номеру мобильного телефона с использованием различных дистанционных каналов банковского обслуживания. Это способствует расширению спектра оказываемых финансовыми организациями цифровых услуг, в том числе росту использования мобильных приложений банков, предоставляющих такие услуги, повышению доступности и качества услуг всего финансового сектора», — резюмировал Е.Ашыкбеков.

В заключение он отметил, что реализация указанных проектов послужит основой для построения интегрированной цифровой среды, эффективного взаимодействия финансовых институтов, клиентов и государственных органов для качественного повышения уровня сервисов в финансовом секторе.