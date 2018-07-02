Остановки для туристов оборудуют модемами и видеокамерами

Объявлен конкурс на проект для туристических и междугородных автобусов.

Национальная компания «КазАвтоЖол» предложила архитекторам разработать проект остановочных пунктов для туристических и междугородних рейсовых автобусов. В техническом задании обозначено, что в новых комплексах необходимо предусмотреть наличие WiFi-модема и системы видеонаблюдения.

Проект должен быть представлен в бумажном и электронном виде и содержать концепт-дизайн и чертежи с указанными размерами, техническое описание характеристик комплектующих элементов, материалов и систем. Заявки и проекты будут приниматься до 20 июля 2018 года.

«Конкурс проводится в целях формирования доступной наглядной и комфортной туристской среды на территории республики, создания имиджа страны как региона благоприятного для развития туризма, обеспечения высокого уровня качества транспортной инфраструктуры Казахстана. Открытый конкурс предлагает участникам подумать о том, как сделать внешний вид остановок для туристических и междугородных рейсовых автобусов запоминающимся и уникальным с использованием передовых технологий, а также о возможных нестандартных подходах к функциональным преображениям объектов придорожного сервиса. Основными принципами для разработки остановочного комплекса должны быть реализуемость, безопасность пешехода/пассажира, комфорт, модульность», — отметили в «КазАвтоЖоле».

Подчеркивается, что остановочный комплекс, сконструированный согласно победившему проекту, станет визитной карточкой автодорог Казахстана.