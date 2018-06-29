ЕЭК создает концепцию цифрового пространства промышленности ЕАЭС

Документ поможет объединить профильные национальные законодательства государств Союза, а также скоординировать работу по созданию общего цифрового промышленного пространства.

Евразийская экономическая комиссия разрабатывает концепцию создания условий для цифровой трансформации промышленности и формирования единого цифрового пространства в этой сфере Евразийского экономического союза. Документ поможет объединить профильные национальные законодательства государств Союза, а также скоординировать работу по созданию общего цифрового промышленного пространства.

Как отметил директор департамента промышленной политики ЕЭК Николай Кушнарев, отдельные элементы этого пространства уже проработаны промышленным блоком ЕЭК на наднациональном уровне. В частности, утверждены концепции создания Евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации и Евразийской сети трансфера технологий. Сервис по субконтрактации позволяет предприятиям Союза оперативно подбирать наиболее эффективных партнеров по кооперации, оптимально загружать производственные мощности, а сервис по трансферу технологий создает общую сетевую систему поиска разработчиков технологий и заинтересованных в них.

Сегодня в ЕАЭС есть запрос на создание информационной системы промышленности, которая свяжет производственные, научные организации, потребителей промышленного оборудования, товаров и услуг.

«Стремительное развитие новых прогрессивных технологий в 3D-печати, виртуальной и дополненной реальности, при создании искусственного интеллекта вызовет структурные изменения производственных процессов, что положительным образом скажется на качестве и потребительских свойствах продукции, повысит ее конкурентоспособность», — подчеркнул спикер.

Так, для практической реализации инновационного направления, обеспечения соответствия мировым трендам по созданию объектов индустриально-инновационной инфраструктуры создаются евразийские технологические платформы. Сейчас запущено 13 евразийских интеграционных технологических платформ, до конца года к ним могут добавиться еще несколько.

«Такой механизм научно-технического и прикладного взаимодействия позволит помочь продавцам и покупателям промышленных товаров наших стран быстро найти друг друга, заключить договоры и контракты, произвести расчеты, укрепить свои деловые связи в дальнейшем», — резюмировал Николай Кушнарев.