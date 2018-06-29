Казахстанцы стали меньше тратить в китайских интернет-магазинах

Чаще всего люди заказывают одежду, обувь, аксессуары, косметику, бытовую технику, товары для дома и спорта.

Яндекс.Касса выяснила, сколько тратят жители Казахстана в китайских интернет-магазинах. Для этого аналитики изучили платежи казахстанских пользователей через сервис c 1 января по 1 июня 2018 года и за такой же период годом ранее. Сегодня к Яндекс.Кассе подключено более 90 тысяч онлайн-площадок по всему миру. Среди них — AliExpress, JD.com, GearBest, Umka Mall, Joom, IntMall и многие другие.

Средний чек жителей Казахстана в китайских интернет-магазинах составляет 3778 тенге. За год этот показатель уменьшился на 4%. Для сравнения, в России средний платеж на таких площадках — 3373 тенге, в Беларуси — 2267 тенге. За первые пять месяцев этого года на одного жителя Казахстана пришлось в среднем четыре онлайн-покупки в Китае. Чаще всего люди заказывают одежду, обувь, аксессуары, косметику, бытовую технику, товары для дома и спорта.

С компьютеров казахстанские пользователи тратят на онлайн-шопинг в Китае заметно больше, чем с мобильных устройств — 4479 против 2159 тенге в среднем, за раз. С десктопов они оплачивают 70% покупок в китайских интернет-магазинах, со смартфонов и планшетов — 30%.

Китайские интернет-магазины особенно популярны в дни распродаж. Так, в прошлый День холостяка, 11 ноября 2017 года, число покупок, которые казахстанские пользователи оплатили через Яндекс.Кассу на таких сайтах, выросло в 4,6 раза по сравнению с обычными днями. Общие траты покупателей увеличились в 6,9 раз.