Прямой эфир: PROFIT Callcenter Day 2018

Прямая видеотрансляция с конференции по новым технологиям в контакт-центрах— PROFIT Callcenter Day 2018 в Алматы.

Сегодня в Алматы начала работу ежегодная конференция PROFIT Callcenter Day. В программе мероприятия — обсуждение ключевых трендов индустрии клиентского сервиса, цифровая трансформация взаимодействия с клиентами, а также все о том, как выбрать и внедрить инновации.

Если вы по каким-либо причинам не смогли присутствовать на конференции лично, присоединяйтесь к онлайн-трансляции: