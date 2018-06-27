Под эгидой World Robot Olympiad в Астане прошел чемпионат по робототехнике

В Казахстане будет сформирована национальная команда, которая представит страну на всемирной робототехнической олимпиаде WRO в Таиланде.

В Астане завершился республиканский чемпионат по робототехнике. Он прошел под эгидой World Robot Olympiad, национальным координатором которого является автономная организация образования «Назарбаев Интеллектуальные школы». Открыла соревнования председатель правления «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова. Она пожелала удачи юным робототехникам и разрезала красную ленту, которую несли два дрона.

Соревнования прошли по четырем категориям: традиционные «основная», «творческая», «футбол роботов» и новая категория — «Smart city».

Тема WRO 2018 года — «Еда имеет значение». Поэтому многие проекты детей были посвящены актуальному сегодня вопросу питания. Робот по созданию органических водных капсул, 3D-принтеры для еды, робот-повар, умное хранилище для еды, роботизированная грибная ферма, робот-садовник — идеи юных изобретателей отличались смелостью и нестандартным подходом.

Любимая тема звездной команды из Интеллектуальной школы Талдыкоргана под руководством тренера Николая Авдюнина, космос, была интерпретирована неординарно. Юные изобретатели Даниил Филимонов и Абдырасул Расулов представили на суд жюри проект будущего «Space garden» (теплица в космосе). Целая серия интересных проектов была посвящена глобальной борьбе с голодом. Робот «Hunger Fighter», созданный учениками Назарбаев Интеллектуальной школы Актобе Тимуром Жаникаевым и Асаном Кожиным, готовит еду по принципу молекулярной кухни и создает возможности для длительного хранения пищи при транспортировке. Учеников из Интеллектуальной школы химико-биологического направления города Шымкент на создание проекта «Заи» по возрождению бесплодной почвы вдохновила история африканского фермера Якуба Савадого, который добился успехов в борьбе с опустыниванием в Буркина-Фасо.

Особый ажиотаж в связи с чемпионатом мира, который проходит сейчас в России, вызвала в этом году категория «Футбол роботов». Первой в креативном футболе стала команда Интеллектуальной школы Петропавловска.

Все призеры республиканского чемпионата примут участие в тренировочных сборах, а по итогам будет сформирована национальная команда, которая представит Казахстан на всемирной робототехнической олимпиаде WRO в Таиланде.