Казахстан признал киберспорт официальным видом спорта

Руководителем Qazaq Cybersport Federation стал Куанышбек Есекеев.

Киберспорт — активно развивающаяся в мире индустрия, которая набрала популярность в Европе, Америке, России, Украине и в других странах, включая Казахстан. С 25 июня киберспорт признан официальным видом спорта в Казахстане. Об этом сообщил председатель правления АО «Қазақтелеком» Куанышбек Есекеев, передает Zakon.kz.

«Для нашей ИТ отрасли киберспорт — это ключ в цифровое будущее. В начале этого года мне посчастливилось познакомиться с группой энтузиастов, которые в декабре 2017 года зарегистрировали республиканское общественное объединение „Qazaq Cybersport Federation“. Как оказалось, наши взгляды на будущее развития киберспорта, на роль киберспорта в цифровизации нашего общества совпадают. На сегодняшний день общность интересов и дружба переросли в профессиональную плоскость», — отметил Есекеев.

По его словам, он был избран руководителем федерации. Министерство культуры и спорта на основании заявления федерации официально признало киберспорт видом спорта.

«С каждым днем, все глубже погружаясь в профессиональные аспекты киберспорта, наша федерация находит много точек роста. Это массовая популяризация цифровизации, продвижение странового бренда Казахстана на мировой арене через киберспортивные команды, привлечение иностранных туристов в нашу страну через организацию киберспортивных турниров и многое другое. В скором времени, думаю, мы сможем рассказать о первых победах федерации в деле развития киберспорта», — заключил он.

Из крупных достижений казахстанцев на арене — победа команды «Gambit» на турнире в Польше по Counter-Strike: Global Offensive. Тогда трое казахстанцев завоевали титул чемпионов турнира и 500 тысяч долларов. Сейчас же в команду к Даурену Кыстаубаеву, Абаю Хасенову и Рустему Тлепову присоединился четвертый игрок из Казахстана Бектияр Бахытов. С апреля 2018 года Бектияр перешел в команду Tengri. С апреля 2018 года 18-летний казахстанец Айбек Токаев играет в составе российской команды по Dota 2 — Team Empire. Виртуальную сцену также покоряют Адлет Нурсеитов, Жан Омаров, Айдын Турлыбеков, Алексей Голубев, Дмитрий Матвиенко и Тимур Тулепов.