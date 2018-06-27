На цифровизацию Кызылординской области будет направлено более 2 млрд тенге

Казахстан сделал ставку на инновационную трансформацию ключевых отраслей экономики.

В Кызылорде прошел III Международный интернет-форум «Цифровизация: новые возможности для развития регионов». В его работе приняли участие эксперты из России, Татарстана, Беларуси, Украины и Китая, а также представители ведущих мировых компаний в сфере цифровизации. Выступая перед участниками, аким области Крымбек Кушербаев отметил, что сегодня цифровизация необходима для повышения конкурентоспособности предприятий и страны в целом, а также для улучшения качества жизни населения, передает «Литер».

На Астанинском экономическом форуме Global Challenges Summit, который проходил в мае текущего года, Глава государства выделил пять главных мегатрендов развития планеты, в числе которых назвал цифровизацию всех аспектов деятельности человечества, изменение темпов и характера урбанизации, трансформацию глобального рынка труда.

Отвечая на вопрос о том, нужно ли делать акценты на отдельные отрасли или стоит формировать единую среду, Крымбек Кушербаев отметил, что нельзя ограничиваться ставками на определенные сферы. Казахстан сделал ставку на инновационную трансформацию ключевых отраслей экономики (девять отраслей). Особый упор делается на энергетику и сырье, АПК, промышленность, логистику и сектор информационных технологий. По уровню цифровизации экономики Казахстан занимает 50 строчку рейтинга из 85 государств и находится в группе с зарождающейся цифровой экономикой. По оценкам экспертов, благодаря цифровизации казахстанская экономика должна увеличиться на 30% в денежном выражении, что составит более 2 трлн тенге.

Кызылординская область тоже делает первые шаги в цифровизации. В декабре 2017 года здесь прошел первый региональный фестиваль молодых IT-специалистов «HackDay-2017», открылся первый региональный IT-парк, для изучения международного опыта делегация области посетила передовые объекты Smart City Республики Татарстан и Китайской Народной Республики. Нефтяной компанией «Казгермунай» на территории области внедряются технологии «Умного месторождения».

В 2018 году на развитие цифровизации области бюджетом предусмотрено 2,4 млрд тенге. Реализуется около 50 проектов в сферах Умного управления, образования, здравоохранения, ЖКХ, транспорта, безопасности и бизнеса. Началось строительство нового города в левобережной части Кызылорды, где планируют внедрить элементы Умного города.

На форуме выступил заместитель премьер-министра — министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов. Он рассказал об основных тенденциях и направлениях цифровой экономики, о ее развитии в Татарстане. В частности, в ИТ-отрасли занято 1700 компаний, в которых работают 32 тысячи сотрудников, а доля отрасли информатизации и связи в ВРП Республики Татарстан составляет 4%.

По словам спикера, основой для развития цифровой экономики в регионе послужила имеющаяся базовая инфраструктура и многолетний опыт в развитии электронных услуг и электронного документооборота. Так, например, в Татарстане более 80% населения получают услуги в электронном виде, в среднем же по России этот показатель чуть больше 50%. По итогам 2017 года татарстанцы получили электронные услуги более 100 млн раз, что на 17 млн больше уровня 2016 года. С недавнего времени Татарстан применяет новый подход к оказанию услуг и сервисов — это рассылка полезных уведомлений пользователям (например, жильцам от управляющих компаний и родителям от классных руководителей) и возможность оценки ими качества оказания услуг

В ходе форума были подписаны меморандумы о сотрудничестве между кызылординским IT-парком и международным стартап-хабом «Astana Hub» по реализации IT-проектов; между акиматом области и компанией ООО «Какаду Девелопмент» по внедрению технологий Smart City; между областным управлением образования и компанией АО «БАРС Групп» по реализации проектов цифровизации; между акиматом области и компанией «Транстелеком» по реализации проектов цифровизации.