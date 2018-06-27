Узбекистан ограничил ввоз бытовой и компьютерной техники для частных лиц

При этом, при повторном в течении месяца пересечении границы придется вносить таможенные платежи за ввоз, даже если в первый раз гражданин вообще ничего не ввозил.

Государственный таможенный комитет Узбекистана опубликовал новые правила ввоза бытовой и компьютерной техники в республику, согласно которым теперь частные лица ежемесячно могут ввозить в Узбекистан через автодорожные (пешеходные), железнодорожные и речные пункты только по одной единице бытовой и компьютерной техники, передает CA-NEWS.

В перечень вошли 20 наименований товаров, такие как, холодильники, морозильники, кондиционеры, стиральные машины, пылесосы, газовые и электрические плиты, телевизоры, микроволновые и духовые печи, электрические мясорубки, утюги, фены, кухонные комбайны, телефонные аппараты, компьютерная техника, принтеры, планшеты, ноутбуки.

При этом количественные нормы беспошлинного ввоза товаров применяются только при первом пересечении пункта пропуска государственной границы. При последующем пересечении границы в тот же месяц придется вносить таможенные платежи, даже если в первый раз гражданин вообще ничего не ввозил.

Отмечается, что ограничения в количестве не касаются международных аэропортов и при получении товаров по почте.