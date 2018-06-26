Алма-ТВ сделала открытое заявление

Компания считает сложившуюся ситуацию рейдерским захватом.

АО «Алма Телекоммуникейшенс Казахстан», владеющее брендом Алма-ТВ, распространило официальное заявление, в котором говорится о том, что банкротство Asset Invest может являться очередным шагом рейдерского захвата Алма-ТВ.

Напомним — на прошлой неделе, 19 июня 2018 года, специализированный межрайонный экономический суд Алматы по заявлению ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)» признал банкротом компанию Asset Invest, которая владеет пакетом акций «Алма Телекоммуникейшенс Казахстан». По мнению представителей АО «Алма Телекоммуникейшенс Казахстан», «суд стал инструментом отъема бизнеса вопреки законам и процедуре». Ниже мы приводим текст обращения Алма-ТВ.

«Это судебное решение является очередным шагом кампании, цель которой — совершить рейдерский захват бизнеса. «Алма Телекоммуникейшенс Казахстан» является успешной компанией, лидером рынка кабельного телевидения в Казахстане, чья стоимость по оценке независимой компании в сентябре 2017 года составляла более 80 млрд тенге. Долг компании Asset Invest перед Bank RBK составляет чуть больше 16 млрд тенге. Ключевой факт, позволяющий квалифицировать действия ДСФК как рейдерство — своевременно обслуживавшийся кредит Asset Invest был намеренно переведен из Bank RBK в ДСФК с последующим искусственным подведением компании к дефолту по обязательствам перед банком и лишением собственника физической возможности исполнить обязательства. Суд стал инструментом в рейдерской атаке, помогая ДСФК захватить актив стоимостью 80 млрд за счет долга 16 млрд при искусственно созданной ситуации, когда выполнение заемщиком условий кредитного договора и графика платежей стало невозможным.

Когда хотят захватить успешный бизнес, действуют по одному и тому же сценарию, этапы которого имеют определенную последовательность:

— Шаг первый. Признать компанию «проблемной» и намеренно сделать невозможным исполнение обязательств. Изначально не было надлежащих оснований для передачи кредита Asset Invest в ДСФК из Bank RBK, поскольку долг обслуживался своевременно. Такое основание было создано намеренно, когда при заключении договора купли-продажи между предыдущим собственником Asset Invest Ерболом Абдухмановым, доверенным лицом Динмухамеда Идрисова, и новой владелицей 50% акций компании Татьяной Пак, покупателя надлежащим образом не уведомили об обязательствах перед Bank RBK. Таким образом продавцом была искусственно создана ситуация дефолта со стороны банка нормально обслуживающегося долга.

— Шаг второй. Лишить собственника бизнеса физической возможности исполнить обязательства. 13 марта 2018 года была задержана Татьяна Пак — владелица 50% акций Алма-ТВ. Поскольку Татьяну заключили в СИЗО, реальное исполнение обязательств с ее стороны стало невозможным.

— Шаг третий. Отрезать пути выкупа или рефинансирования долга. Развернуть кампанию в СМИ, которая «убедит» общественность, а главное — потенциальных инвесторов и кредиторов в том, что компания «проблемная», а менеджмент не заслуживает доверия. Таким образом отрезаются все возможности выкупа компании инвесторами, привлеченными нынешними владельцами (и заметим, что таким образом ДСФК фактически отрезает себе возможность получить деньги).

— Шаг четвертый. Захватить собственность через судебную процедуру банкротства. Безусловно, для этого нужно или ввести в заблуждение суд и следствие, или воздействовать на систему юстиции другими способами, выходящими за рамки закона. Факт остается фактом, суд принял решение о банкротстве без документов, без присутствия стороны ответчика и без возможности собственников представить суду свою версию происходящего.

Все эти действия не имеют ничего общего с возвращением денег в Bank RBK или ДСФК, а представляют собой целенаправленную программу по получению актива за стоимость в 5 раз меньше рыночной. Тем самым, участники это процесса смогут в дальнейшем переоценить этот актив и списать за его счет собственные обязательства.

Кроме того, необходимо напомнить, что компания Asset Invest ранее называлась Ordabasy Communications и входила в состав группы компаний Ordabasy, которая принадлежит Динмухамеду Идрисову. В 2014 году Ordabasy Communications взяла кредит около 80 млн долларов в Bank RBK на покупку компании Алма-ТВ, все средства кредита генеральный директор Ordabasy Communications Ербол Абдухманов перечислил на личный счет Динмухамеда Идрисова. Сам Абдухманов, являясь доверенным лицом Идрисова, действовал в его интересах.

Несмотря на эти факты, по делу Алма-ТВ задержан Жомарт Ертаев, которого обвиняют в «… лоббировании получения кредита с целью невозврата», также задержана и помещена в СИЗО Татьяна Пак, которая стала владельцем 50% пакета акций компании Asset Invest лишь в 2017 году.

Решение суда будет обжаловаться не только владельцами «Алма Телекоммуникейшенс Казахстан», но также, по нашей информации, еще одним участником процесса –Qazaq Banki, интересы которого также не были учтены в этом «на скорую руку» сфабрикованном процессе».

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