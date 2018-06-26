ІТ-компании Казахстана и Кыргызстана договорились о сотрудничестве

Казахстанская делегация посетила Бишкек с рабочей поездкой.

С 21 по 22 июня в Бишкеке прошла встреча казахстанской и киргизской сторон по вопросу сотрудничества в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» (РК) и национальной программы цифровой трансформации «Таза Коом» (КР). Встреча проводилась с участием заместителя премьер-министра Кыргызской Республики Боронова К. А. и заместителя премьер-министра Республики Казахстан Жумагалиева А.К. В составе казахстанской делегации присутствовали представители 29 ІТ-компаний, министерства информации и коммуникаций, АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и АО «НИТ».

На двухдневной встрече участники ознакомились с программой «Таза Коом» и ее проектами. С казахстанской стороны вице-министр информации и коммуникаций Динара Щеглова представила концепцию международного технопарка Astana Hub. Как отметил Аскар Жумагалиев, Astana Hub — это своего рода «песочница» для компаний со всего мира. Он пригласил компании Кыргызстана посетить Астану в дни проведения выставки ІТ-решений 3-4 июля текущего года.

Еще одной темой для обсуждений стали проекты «Электронного правительства» РК и возможности обмена опытом по реализации моделей Больших данных, облачных технологий, механизмов государственно-частного партнерства в секторе ИКТ, внедрения единой системы электронного документооборота.

На панельных встречах и сессиях в течение двух дней IT-компании демонстрировали готовые решения, всего более 80 проектов, государственным органам и организациям Кыргызской Республики. По итогам мероприятия стороны договорились о встрече в Астане и подписании ряда меморандумов и соглашений для дальнейшего внедрения и развития проектов, как в рамках государственных программ цифровизации, так и в рамках отдельных двухсторонних отношений ведомств и организаций. В частности, казахстанская ІТ-компания ТОО «Элтекс Алатау» подписала меморандум о сотрудничестве с «Кыргызтелеком».