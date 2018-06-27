Услуга kVideo позволяет получить удаленный доступ к видеокамерам, облачному хранению видеозаписей, и организовать камеры в единую систему.

Сегодня видеонаблюдение применяется повсеместно: видеокамеры можно увидеть на улице, на работе, в торговых центрах и даже в подъездах. Но перед их владельцами всегда встает вопрос: где хранить гигабайты отснятого видео, как обезопасить архив и кому дать доступ? Как использовать видеонаблюдение для повышения эффективности своей компании?

Раньше эти вопросы решались при помощи серверов. Но «железо» лишь частично выполняло все поставленные задачи. На смену пришло облачное видеонаблюдение. Теперь облачный доступ к видеокамерам и хранение записей в облачном архиве стало возможным и в Казахстане. KazTransCom является одной из компаний, предоставляющей услуги по облачному видеонаблюдению — kVideo.

Услуга kVideo позволяет получить доступ к территориально удаленным друг от друга камерам, размещенным на одном или нескольких объектах, и облачному хранению видеозаписей, при этом организовывая камеры в единую систему. При подключении услуги вы получаете доступ к камерам из любой точки мира и при помощи всех своих устройств: ноутбук, планшет, смартфон. В облаке видео может просматривать неограниченное количество пользователей в режиме реального времени. Время хранения контента выбирается самостоятельно.

«kVideo снимает наиболее затратную составляющую услуги видеонаблюдения для бизнеса — хранение больших объемов данных, перенося их в облако. Кроме того, в отличие от локальных решений, облачное видеонаблюдение хорошо масштабируется, позволяя наращивать объемы записанного видео и количество точек наблюдения в зависимости от потребностей», — говорит директор по маркетингу АО «KazTransCom» Максим Попов.

Чтобы воспользоваться услугой, не обязательно покупать и камеры, — их также можно взять в аренду. Специалисты компании выполнят монтаж и подключение. Если видеокамеры уже есть или установлены на объектах, нужно протестировать их на совместимость с облачной платформой kVideo, а далее — осуществить подключение к системе.

Канал передачи данных до облачного хранилища тоже предоставляется компанией KazTransCom, но можно воспользоваться услугами и других провайдеров. Управление kVideo осуществляется через удобный интерфейс, либо через программное обеспечение для компьютеров или смартфонов.

Облачное видеонаблюдение можно применять в бизнесе и в госучереждениях: школах, детских садах, стоянках, дворах и т. д.

Аналитические модули, построенные с использованием нейросетей, позволяют:

— контролировать заданный периметр объектов

— отслеживать движение объектов в поле зрения камеры

— предупредить несанкционированный доступ на территорию предприятия посторонних людей, используя технологию распознавания лиц

— регистрировать время ухода и прихода сотрудников или посетителей или подсчитать человекопоток

— обеспечить автоматический допуск служебного транспорта и контролировать въезд постороннего транспорта на территорию объекта

— обнаружить в кадре: признаки задымления, открытого пламени, шума и проинформировать об этом операторов

— обеспечить контроль выполнения техники безопасности персоналом

— обнаружить в кадре оставленные предметы и подсвечивать их на экране.

Экономичность, удобство использования, надежность, масштабируемость, безопасность — это далеко не полный перечень преимуществ kVideo, которые можно оценить, бесплатно подключив услугу сроком на 14 календарных дней.