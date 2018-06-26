C 1 июля будут отменены амбулаторные карты пациентов

А с 1 января 2019 года записать на прием к врачу в поликлинику и попасть в стационар можно будет только с помощью информационной системы.

Казахстанских пациентов с 1 июля избавят от ношения с собой бумажных амбулаторных карт. Об этом замглавы министерства здравоохранения Олжас Абишев. В рамках внедрения цифровизации уже сегодня можно воспользоваться рядом сервисов, таких как удаленная запись к врачу через интернет-порталы или вызов врача на дом. Доступ к этим сервисам можно получить через портал электронного правительства или через медицинские информсистемы, передает Sputnik.

С 1 января текущего года больницы в четырех регионах страны стали участниками пилотного проекта и перешли на безбумажный формат работы. 1 апреля к проекту присоединились еще четыре области, а с 1 июля на этот формат перейдут Астана, Алматы и Шымкент, а также оставшиеся области. Все медучреждения, которые оказывают бесплатную медпомощь, с 1 января следующего года будут вести запись на прием и осмотр пациентов только через информсистемы, что исключит дублирование на бумаге.

Теперь больных избавят от необходимости носить с собой флюорографические записи, амбулаторные карты и прочие бумаги. Будет достаточно показать удостоверение личности, после чего все нужные сведения появятся в компьютере врача.