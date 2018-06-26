Astana Hub поможет IT-стартапам в развитии бизнеса

Интенсивная программа предусматривает диагностику проектов, инвестиции и настройку бизнес-процессов.

Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub принимает заявки от стартап-команд на прохождение второй программы акселерации. Участники получат бесплатное рабочее пространство на территории Экспо, диагностику стартапа, настройку бизнес-процессов, инвестиции и ускорение развития проекта.

Акселератор — это интенсивная программа развития, с помощью которой команды создадут рентабельный и масштабируемый бизнес, привлекательный для клиентов, партнеров и инвесторов. Astana Hub предлагает следующие инструменты для развития: трекинг, образование и консалтинг, сообщество и нетворкинг, аукцион стартапов, PR, а также выход в корпорации и государственные органы.

На старте программы эксперты проведут диагностику проектов на жизнеспособность бизнес-идеи и на другие необходимые метрики. Исходя из результатов диагностики, для каждого проекта будет определена цель, составлена дорожная карта развития и план подготовки привлечения инвестиций. За каждым проектом будет закреплен персональный эксперт и наставник, который поможет проработать план действий и держать фокус на результат. В рамках акселератора планируется проведение аукциона стартапов, в ходе которого проекты получат возможность привлечь намеченную сумму инвестиций на выгодных условиях.

За три месяца участия в акселераторе Astana Hub проект получит кратное ускорение в развитии, что равносильно году работы вне программы.

Акселератор подойдет для стартапов, которые нуждаются в инвестициях от 100 000 $ до 1 000 000 $, а также для стартапов, которым не нужны инвестиции, но которые хотят вырасти в 5-10 раз в своих показателях. Кроме того, участвовать смогут и инвесторы, которые уже проинвестировали в стартапы и теперь понимают, что команде не хватает знаний, опыта и компетенций для эффективного развития,

Для участия в программе акселерации необходимо:

— Наличие масштабируемого продукта на стадии MVP и MVO

— Общий объем целевого рынка не менее 100 млн $ в год

— Не менее двух ключевых участников команды (со-основатели)

— Полная вовлеченность CEO (без дополнительной и параллельной деятельности)

Заявки на участие принимаются на сайте Accelerator.astanahub.com до 23 июня 2018 года. Запуск программы состоится 3 июля 2018 года.