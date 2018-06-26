В Павлодаре дошкольные учреждения будут принимать детей по биометрическим данным.

Пропускную систему «Smart Павлодар», которая работает на основе отпечатка пальца, запустили в пилотном режиме в одном из городских детсадов. На входе в группы установили считывающие устройства, куда нужно приложить палец сначала одному из родителей, а затем воспитателю. Так в системе будет зафиксировано время, в которое ребенка привели и забрали, сообщает Sputnik.

При идентификации загорятся зеленый или красный цвета. Последний означает, что у ребенка нет медицинской справки или за него вовремя не внесли оплату. Количество взрослых, отпечаток пальца которых сможет распознать программа, не ограничено. Кроме того, родители могут бесплатно скачать мобильное приложение, куда им придет уведомление о времени, в которое привели или забрали их ребенка.

Как рассказал глава компании BFGroup Inc Сергей Голышев, в настоящее время идет работа над голосовой идентификацией на двух языках, после тестирования ноу-хау будет внедрено в этом же детсаду. Кроме того, программа сделает прозрачнее процедуру зачисления в детсад. По информации главы городского отдела образования Гульжан Кадырбаевой, программа наглядно покажет, сколько мест доступно в городских детсадах.

Для родителей весь процесс является бесплатным. Планируется, что такую систему внедрят еще в ста государственных детсадах.