72% медучреждений Актюбинской области готовы к переходу на электронный формат

Информационную систему «Камкор» внедрили в семи государственных поликлиниках областного центра и трех районах.

Записаться на прием в поликлинику онлайн, получать консультации врача, следить за беременностью с помощью приложений в смартфоне — это всего лишь часть услуг, которые становятся доступными благодаря цифровизации системы здравоохранения Казахстана. В настоящее время в Актюбинской области электронную систему «Камкор» внедрили в семи государственных поликлиниках Актобе и трех районах области. Она позволяет пациентам отказаться от бумажных амбулаторных карт, передает TOPpress.kz.

По словам руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Асета Калиева, к электронному формату работы в регионе готовы 72% медучреждений. Разработаны мобильные приложения, посредством которых можно записаться на прием к врачу либо сделать вызов на дом. Также можно получить результаты анализов через приложение, не посещая повторно поликлинику. В мобильном приложении будет действовать графа «Личный кабинет», где можно задать вопросы лечащему врачу.

В марте 2018 г. вице-премьер Аскар Жумагалиев ознакомился с ходом цифровизации в Актюбинской области. Он посетил городскую поликлинику № 3. Электронная система с мобильным приложением позволяет пациентам отказаться от бумажных амбулаторных карт, видеть в онлайн режиме результаты анализов, производить запись к необходимым врачам через интернет и даже вызывать скорую, если под рукой нет телефона. Система удобна и для врачей поликлиники: сократилось время на бумажную работу, к тому же в электронной системе можно видеть заранее всю историю болезни пациента при выезде к нему на дом, что также облегчает работу.

Система «Камкор» позволяет заносить все данные в единую электронную базу. Как отмечают сами врачи, это на порядок усовершенствовало прием больных. Информационные системы применяются и в службе скорой медицинской помощи Актюбинской области. В центре управления могут по телефонному звонку определить адрес нуждающегося в помощи, а врачи — в пути ознакомиться с электронной версией истории болезни. Благодаря новым технологиям отпала надобность постоянно заполнять карту больного, что обычно занимало время. Кроме того, врачи в случае необходимости моментально могут переслать все данные в принимающую больницу и подготовить пациента к операции.

Руководство региона заверяет, что в Актюбинской области будут приняты все необходимые меры для своевременной и качественной реализации мероприятий по внедрению цифровых технологий во всех отраслях экономики, в том числе и в медицине. Предполагается, что 2018 году в области будет модернизировано и цифровизировано не менее 25 предприятий на 38 млрд тенге.

Напомним — 19 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении. Владельцы, руководители и ИТ-директора медицинских учреждений обсудят, что собой представляет современная казахстанская медицина и какие самые наболевшие вопросы возможно решить путем внедрения инноваций.