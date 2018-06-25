IT-компании заявили, что их вытесняют с рынка электронного здравоохранения

Разработчики медицинских информационных систем обратились с открытым письмом в минздрав и другие инстанции.

Медицинские IT-компании Казахстана сообщили об объединении в целях защиты своих интересов в связи с тем, что на рынке отсутствует свободная конкуренция и наблюдается «мощное лобби отдельной частной компании при внедрении электронного здравоохранения». По их мнению, государственные органы, в частности управления здравоохранения на местах, активно лоббируют внедрение в государственных медицинских учреждениях одной и той же частной медицинской информационной системы «Дамумед». При этом, от программ других компаний, даже установленных и работающих, руководителям клиник рекомендуют отказаться.

«Мы столкнулись с тем, что нас просто выдавливают с рынка, в пользу системы «Дамумед», — говорит Сергей Яндульский, директор ТОО «InfoCart». — В конце прошлого года все поликлиники области, все ЦРБ и 2 стационара работали в нашей системе, было обучено 100% врачей и медсестер, отработана индивидуальная методология, достигнут безбумажный внутренний документооборот.

Продолжил тему Виталий Ермоленко, руководитель компании «Учет и управление».

«В конце 2017 года у нас было два десятка клиентов, которые выбрали нашу систему по соотношению цена-качество, готовы были запускаться. Но вследствие действий управлений здравоохранения и их рекомендаций установки „Даму“ мы потеряли этих клиентов, а также несколько действующих контрактов с клиниками, где уже были проведены все работы, обучен персонал», — рассказал Виталий.

Разработчики считают, что дальнейшее развитие ситуации грозит их бизнесу полной потерей клиентов и фактическим банкротством. Они говорят о необходимости публичного обсуждения ситуации, иначе без перспективы для бизнеса могут остаться все разработчики.

«Объявился игрок, которого мощно лоббируют, убирая с рынка альтернативных поставщиков, — говорит директор ТОО „Dzhandosov Soft“ Талгат Джандосов. — Мы ощущаем острую нехватку доходов, что сказалось на своевременной выплате зарплат сотрудникам. Ситуация абсурдная: мы, имея конкурентную систему, вынуждены наблюдать, как от нас пачками уходят партнеры. Из 12 стационаров у нас осталось всего 2, и то потому, что они находятся не в подчинении городского управления здравоохранения, и не стали отказываться от нашей МИС, которая их полностью устраивает».

«Нынешнее решение об объединении IT-компаний, работающих в сфере электронного здравоохранения, в ассоциацию — вынужденная мера. Сейчас на рынке МИС сложилась ситуация, когда без обсуждения с участниками рынка принимаются требования к информационным системам, появляются приказы. Причем все это происходит абсолютно непрозрачно. Наша цель — добиться создания прозрачной схемы внедрения цифровых технологий, которая будет способствовать развитию здоровой конкуренции», — говорит Мурат Букенов, генеральный директор ТОО «Центр автоматизации Жетысу».

Технический директор компании «Ast On Line» Александр Ким, рассказывая о выходе новых требований к информационным системам, уверен, что они «заточены» под определенную систему: «Требования к функционалу очень напоминают функционал системы „Дамумед“. Наш софт мы разрабатывали под каждый конкретный стационар, у каждого есть свои особенности, которые нужно учитывать. Появляются новые требования от минздрава — мы их выполняем. Далее появляются еще требования, потом — какие-то рейтинги по не утвержденным никем методикам. Выясняется, что мы в рейтинге не в лучшем свете, а в топе — определенная компания. На основании этих рейтингов начинается давление на руководителей медицинских организаций, в результате, некоторые наши объекты вынуждены были либо приостановить использование нашей системы, либо расторгнуть договор. Люди годами работали в системе, и вдруг нужно все начинать с нуля».

Как пояснил Дмитрий Нам, руководитель ТОО «Электронная медицина», основная цель объединения — достижение равных условий для работы всех IT-компаний в медицинской сфере.

«Рынок электронного здравоохранения огромный, места хватает всем. Даже если предположить, что весь объем работ в сфере автоматизации здравоохранения будет распределен между всеми IT-компаниями, а их около 40, — работы хватит на всех, и не на один год», — дополнил Виталий Ермоленко.

Сообщество IT-компаний направило открытое письмо министру здравоохранения РК Елжану Биртанову с призывом провести проверку законности выбора только одной системы на уровне всей страны.

Основные вопросы разработчиков к минздраву:

— Почему МЗ РК и управления здравоохранения создают единые региональные информационные системы здравоохранения на базе одной частной системы вместо внедрения единой платформы, которую минздрав разрабатывает уже несколько лет и которая обходится государству в 18 млн долларов?

— На каком основании управления здравоохранения проводят «чистку» среди поставщиков МИС, если нормативно-правовые акты, которые должны регулировать процесс проверки систем на соответствие, еще даже не утверждены МЗ РК?

В сложившейся ситуации много вопросов вызывает и тот факт, что поставщиком этой «наиболее соответствующей» системы является компания ТОО «Центр информационных технологий Даму», руководство и команда которой совсем недавно работали в минздраве.

Представители IT-компаний надеются, что министерство здравоохранения включится в решение сложившейся ситуации. Помимо минздрава разработчики намерены привлекать к решению проблемы и другие инстанции.