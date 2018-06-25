Программа моделирования будущего может появиться в госорганах РК

Система анализа «Е-законодательство» позволит анализировать информацию государственных органов и давать прогноз на будущее.

Ожидается, что первые элементы такой системы появятся в Казахстане в конце 2019 года. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев, передает Kazpravda.kz.

«Во всем мире развиваются новые технологии, Big Data или искусственный интеллект. Мы тоже подходим к этому. У наших госорганов накопился достаточный массив информации, который можно и нужно анализировать, и на основе этого анализа можно будет лучше разрабатывать законы. Например, если поднять ставку налога, то после анализа как это отразится на экономике? Или если увеличить срок наказания, как это отразится на преступности? Уже собраны достаточные данные, чтобы моделировать будущее, это возможно», — сказал Бекетаев.

В то же время, по его словам, создать такую программу очень сложно, так как она требует дополнительных финансовых вложений.

«Мы подаем обоснование и, если получим бюджет, разработчики начнут писать эту программу в 2019 году. Сейчас есть только идея и понимание, что такая система необходима. Есть информация, как подобные системы работают за рубежом. Надеемся, что эта система у нас заработает, пусть даже не во всех сферах, но это значительно улучшит качество законотворческой деятельности», — добавил министр.