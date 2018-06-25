Зачем минздрав собирает персональные данные казахстанцев

Индивидуальные программы для поддержания здоровья будут действовать на основе единой базы данных.

Сохранять здоровье казахстанцев министерство здравоохранения планирует путем создания единой базы и индивидуального плана здоровья, основанных на персональных данных. Об этом на пресс-конференции в правительстве РК сообщил вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев, передает Kazpravda.kz.

«Сейчас мы накапливаем персональные данные казахстанцев. Главная цель, которую мы хотим достичь через пару лет, — не лечить людей, а сохранять их здоровье на основе цифровых данных», — сказал Олжас Абишев.

Спикер отметил, что все собранные персональные данные казахстанцев будут тщательно защищены: «У нас есть два уровня защиты — аппаратный и программный. На аппаратном в прошлом году министерством были установлены центры обработки данных третьего поколения, то есть это очень высокий уровень защиты. На программном уровне все данные, которые мы сейчас собираем, рассчитываются на основе международных стандартов», — сообщил он.

Кроме того, вице-министр подчеркнул, что новое, так называемое цифровое, поколение не боится делиться своими личными данными для создания индивидуальной программы поддержания их здоровья.

«На последнем IT-форуме в Астане я задал вопрос: готовы ли вы делиться своими персональными данными для того чтобы получать в ответ проанализированную и подготовленную информацию для поддержания здорового образа жизни? Больше половины проголосовало, что они готовы делиться такими данными, чтобы медорганизации могли составлять индивидуальный план здоровья», — резюмировал Олжас Абишев.

Напомним — 19 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении. Владельцы, руководители и ИТ-директора медицинских учреждений обсудят, что собой представляет современная казахстанская медицина и какие самые наболевшие вопросы возможно решить путем внедрения инноваций.