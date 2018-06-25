В Кыргызстане предлагают ввести налог на Google, Facebook и Instagram

Парламентарий утверждает, что Кыргызстан мог зарабатывать миллионы, обложив налогом интернет-ресурсы.

Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата-Журт» Руслан Казакбаев предложил ввести налог на крупнейшие интернет-ресурсы. Он пояснил, что Facebook, Instagram, Twitter, компания Google и другие гиганты берут с коммерческих организаций тысячи долларов за рекламу. При этом не все страны, в которых реклама распространяется, облагают эти компании налогом, передает Sputnik.

«По словам экспертов, мы теряем от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов из-за того, что интернет-ресурсы не платят налоги. Практически все коммерческие компании отдают им деньги за рекламу, но они платят налоги лишь в своих странах», — сказал депутат.

Казакбаев предложил использовать опыт России, где с 2012 года интернет-ресурсы обязали платить пошлины. Парламентарий отметил, что в налоговой службе РФ числятся сотни интернет-компаний и за I квартал этого года они заплатили около 2 миллиардов рублей.

Депутат призвал правительство разработать законопроект, чтобы требовать с интернет-компаний уплаты налогов. Он отметил, что это никак не повлияет на пользователей.