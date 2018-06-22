Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-мае 2018 года

За первые 5 месяцев 2018-го операторы заработали на 18,6 млрд тенге больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Январь–май 2018-го

За 5 месяцев текущего года объем рынка связи в Казахстане составил 298,6 млрд тенге против 280,9 млрд тенге за тот же период 2017-го. Рост составил 6,3%.

Доходы от услуг междугородной и международной телефонной связи в январе–мае 2018 года составили 11,33 млрд тенге, что на 4% меньше объема аналогичного периода 2017 года; от услуг местной телефонной связи — 16,74 млрд тенге (на 4% меньше); от услуг по передаче данных по сетям телекоммуникационным проводным и беспроводным — 13,2 млрд тенге (на 26,6% больше); от интернета — 99,5 млрд тенге (на 7,3% больше); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 14,6 млрд тенге (на 8,6% больше); от услуг мобильной связи — 90,8 млрд тенге (на 3,4% больше); от прочих телекоммуникационных услуг — 52,4 млрд тенге (на 11,2% больше).

Наибольшие доли в общем объеме услуг связи в январе–мае 2018 года приходятся на интернет (33,32%) и мобильную связь (30,41%). На прочие телекоммуникационные услуги приходится 17,55%. Таким образом, «большая тройка» концентрирует в себе 81,28% всех доходов рынка телекоммуникаций.

Май 2018-го

В мае предприятия отрасли связи Казахстана оказали услуг на сумму 59,6 млрд тенге против 56,8 млрд тенге, которые отрасль сгенерировала в мае 2017-го — рост составил 4,8%. Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в мае 2018 года составила 2,33 млрд тенге, что примерно на 1,5% меньше мая 2017-го. Местная телефонная связь — объем рынка в мае 2018-го составил 3,3 млрд тенге (на 2% меньше объема мая 2017-го). От услуг интернета операторы выручили 20 млрд тенге (на 5,9% больше объема мая 2017-го); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 2,98 млрд тенге (на 7,9% больше объема мая 2017-го); от услуг мобильной связи — 17,7 млрд тенге — здесь динамика нейтральная; от прочих телекоммуникационных услуг — 10,45 млрд тенге (на 9,3% больше объема марта 2017-го).

Уровень проникновения телеком-сервисов

По итогам мая 2018 года число фиксированных телефонных линий составило 3578,1 тысяч единиц (в апреле — 3594,9 тысяч единиц); абонентов сотовой связи — 26599 тысяч единиц (в апреле — 26386 тысяч единиц), из них 13814 тысяч единиц имеют доступ в интернет (52%); абонентов фиксированного интернета — 2689,8 тысяч единиц (в апреле — 2639,6 тысяч единиц). Как заметно, плотность проникновения SIM-карт в Казахстане по итогам марта 2018-го составила почти 146% (население Казахстана — 18,2 млн человек). Разумеется, среди экономически активного населения этот процент почти вдвое выше — более 290%.

И выводы: 5 месяцев — это достаточно, чтобы оценить положение дел на рынке. Доходы отрасли вышли на плато, то есть, динамика стала близка к нейтральной. С одной стороны, это неплохо, особенно если вспомнить 2016 год, когда выручка операторов падала камнем. С другой стороны, вызывает настороженность тот факт, что драйверов для роста доходов у операторов почти не осталось — уровень проникновения интернета (а эта статья доходов некоторое время была единственным светлым пятном) среди объема выданных SIM-карт достиг 52%, но гораздо ближе к пониманию — 76%, что отождествляет плотность абонентов сотовой связи, имеющих доступ в интернет. И эта цифра недвусмысленно говорит, что поле для интенсивного роста осталось очень небольшое — этот параметр близок к насыщению.

Таким образом, доходы операторов последующие месяцы, вероятно, будут находиться в довольно узком коридоре, ведомые сезонностью, что характерно для потребления телекоммуникационных услуг. Если, конечно, не произойдет чего-то экстраординарного…