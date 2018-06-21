Ержан Нукежанов назначен председателем комитета информации МИК РК

С июня 2016 года он занимал должность заместителя руководителя аппарата мажилиса парламента РК.

Приказом министра информации и коммуникаций Нукежанов Ержан Болатханович назначен председателем комитета информации МИК РК. Ранее этот пост занимала Нургуль Мауберлинова, которая постановлением правительства в апреле 2018 года была назначена на должность вице-министра информации и коммуникаций, передает Primeminister.kz.

Ержан Нукежанов родился в 1981 г., окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби. По специальности — магистр истории. Трудовую деятельность начал в 2002 г. редактором-ведущим информационно-аналитической службы ЗАО «Республиканская корпорация «Телевидение и радио Казахстана». В 2002–2009 гг. работал в Международном институте современной политики, Агентстве «Хабар», ОО «Республиканская политическая партия «Нур Отан», Министерстве культуры и информации РК. В 2009–2016 гг. — эксперт, консультант, заведующий сектором пресс-службы Президента РК.