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Profit Energy Day 2018: когда количество перерастает в качество

В Атырау состоялась конференция, посвященная цифровизации предприятий энергетического сектора.

21 июня 2018 07:00, Александр Галиев, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Безопасность, Регионы

Атырау был выбран в качестве площадки для Profit Energy Day 2018 не случайно. Этот город — нефтяная столица Казахстана. Область характеризуется высокой концентрацией предприятий добывающего сектора, энергетических и сервисных компаний. Атырауская область традиционно лидирует с точки зрения объема производства — это 5,68 трлн тенге в 2017 году. Выделяется регион и с позиции инвестиций — в 2017 году их объем составил 2,46 трлн тенге. Соответственно, Profit Energy Day попал на благодатную почву — интерес к конференции оказался очень высок: чтобы посетить ее, делегаты приехали из других городов Казахстана. При этом аудитория оказалась невероятно мотивированной. Впрочем, забегаем вперед.

Евгений Питолин, Лаборатории Касперского, Profit Energy Day 2018

Модератором конференции выступил Евгений Питолин, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Казахстане, странах Средней Азии и Монголии. Представляя первого спикера — Евгения Крыгина (технический эксперт Hewlett Packard Enterprise) — он отметил, что «без людей, которым все надо, и которые хотят учиться, не будет никакой цифровизации». В принципе, таким образом Евгений и определил один из основных посылов конференции — аудитория охотно «впитывала» новые кейсы, от цифровизации до смежных предметов.

Основной лейтмотив выступления Евгения Крыгина — индустриальные решения Hewlett Packard Enterprise для безопасных инфраструктур. «Что такое ОТ? — это операционная инфраструктура: механизмы, датчики — то, что уже есть у вас на предприятии, — обращается он к аудитории. — И эта инфраструктура способна генерировать какие-то данные, выполнять команды». Появление подобных инфраструктур обусловлено широким распространением авторизированных бизнес-процессов. По словам Евгения, это только начало. Эволюция в этом вопросе приведет к тому, что все устройства, которые являются частью операционной инфраструктуры, начнут общаться между собой, а позже — и с более старшими инфраструктурами. «Сегодня 30% устройств подключено к интернету, а к 2020 году уже 70% таких устройств будет подключено к Сети. Еще один тренд — все будет понятно. То есть, речь идет о том, что можно снять аналитику с устройств и проанализировать ее», — рассказывает Евгений, добавляя, что после медиа, ритейла и логистики наступает очередь для промышленности и индустрий. Именно они, по его словам, будут активно трансформироваться в ближайшие несколько лет.

Евгений Крыгин, HPE, Profit Energy Day 2018

Здесь будет уместным сказать пару слов об экономике идей, которая упрощает бизнес-процессы и позволяет сократить путь от идеи к реализации в разы. «Традиционные ИТ — это монолитные вещи, а вот экономика идей — это в принципе другое мировоззрение. И эти подходы будут уместно смотреться там, где есть непрерывные процессы — энергетика, добыча», — поясняет технический эксперт Hewlett Packard Enterprise. В качестве кейсов Евгений Крыгин приводит пример компании Trust Power, где было преобразовано и адаптировано к работе в облачной среде 176 приложений. А позже эти приложения были развернуты в гибридном облаке HPE Helion. Итог — высвободились ресурсы и ускорился процесс вывода продуктов на новые рынки. Еще один интересный кейс — Center Point Energy, где с помощью HPE был организован сбор данных с миллионов интеллектуальных счетчиков. В итоге компания получила возможность обрабатывать большие массивы данных, которые генерируют счетчики в режиме реального времени.

Впрочем, несмотря на такой оптимизм, найдется и ложка дегтя. Как считает Евгений Питолин, говорить о том, что в казахстанских реалиях облака — это ближайшее будущее, было бы неверно. «На конференции Profit Cloud Day 2018 мы провели опрос, и выяснилось, что в качестве аргументов в пользу их внедрения — 40% — это сокращение издержек, а 35% — поддержание непрерывности бизнеса. То есть, 75% хотят доступности и дешевизны. С другой стороны, респонденты готовы прийти к облакам лишь через 5 лет», — отрезвляет он, предваряя выступление Мурата Кенебаева, руководителя проектов департамента ЦОД и облачных сервисов Kazteleport.

Мурат Кенебаев, Kazteleport, Profit Energy Day 2018

Облака? Просто посмотрите вверх

«Я хочу вас убедить, что нужно перейти с традиционных ИТ на облачные», — интригует Мурат Кенебаев, добавляя, что Kazteleport создан в 1999 году. И основные услуги, которые предоставляет компания — облачные и телекоммуникационные. «У компании имеется геораспределенная сеть центров обработки данных (три в Алматы и два — в Астане). Этим самым мы минимизируем риски», — рассказывает он. Когда заказчик, по его мнению, покупает свое оборудование, он несет ряд затрат, помимо тех, что отождествляют размещение оборудования — это персонал, резервирование, обслуживание. «Допустим, вы решили сделать все сами — вложили 72 миллиона тенге. Сразу. Но эти деньги можно было потратить на более конкретные бизнес-цели. Ведь ваша цель — развиваться и развивать ваш бизнес», — раскрывает свои аргументы Мурат Кенебаев. Сегодня в ассортименте компании помимо традиционных услуг (IaaS, PaaS), и то, что для рынка еще ново. Например, BaaS (Backup as a Service). «Это новая услуга, — поясняет руководитель проектов департамента ЦОД и облачных сервисов Kazteleport. — Мы предлагаем хранить резервные копии ваших серверов в наших дата-центрах. Вторая услуга — DRaaS (Disaster Recovery as a Sersice), которая в случае необходимости позволит восстановить вашу инфраструктуру в кратчайшие сроки — до 4 минут. Это процедура, которая запустится в случае необходимости автоматически, а ваши потребители могут даже и не заметить сбой».

Дорога к облакам идет через бумагу

Илларион Овчаров (руководитель отдела прямых продаж Logic Computers) — а именно ему принадлежит фраза, вынесенная в подзаголовок, — разбавил тему вопросом «грамотного подхода к вопросу печати». Илларион рассказал о комплексном подходе, где в одной связке работают печатные решения Konica Minolta, за менеджмент печати отвечают программные продукты Ysoft, а задачу оцифровки печатных документов решают PSU от Fujitsu (это, пожалуй, единственная линейка сканеров в мире, с гарантией, что они не испортят и не замнут ваши документы). «И еще, техника, какая бы она ни была надежной, имеет особенность выходить из строя. Поэтому, по большому счету, важен не бренд, а то, как и кто обеспечивает сервис оборудования», — акцентирует он, замечая, что для промышленных предприятий вопрос сервиса вообще первостепенный.

Илларион Овчаров, Logic Computers, Profit Energy Day 2018

Кстати, ранее Илларион приводил интересные цифры, связанные с печатью. Мировая статистика показывает, что порядка 30% времени рабочих групп в компаниях тратится на поиск и обработку бумажных документов. Секретарь-референт тратит до 75% процентов времени на работу с бумажными документами, 45% времени на работу с бумагами уходит у руководителя. На согласование же бумажных документов тратится 60-70% рабочего времени сотрудников. 6% бумажных документов безвозвратно теряются, а каждый внутренний бумажный документ копируется в компании до 20 раз. Это к слову о том, что за ширмой электронного документооборота остается целый пласт традиционных бизнес-процессов. «Когда речь идет о сервисной модели, нужно делать акцент не только на экономию, но и на новую бизнес-модель. И вопрос выбора — это не вопрос моды: для какого-то проекта будет интересно создавать свою инфраструктуру, а в каких-то случаях, наверное, будет уместна сервисная модель. Но в любом случае нужен сильный партнер», — резюмирует руководитель отдела прямых продаж Logic Computers.

Асхат Аубакиров, руководитель отдела корпоративных продаж Exsolcom (партнер «1С Казахстан»), рассказал об опыте внедрения платформы 1С для энергетической отрасли. К функциональным возможностям «1С: ERP Энергетика 2» он отнес возможность учета сетевого оборудования, метрологию, энергосбережение, учет технологических присоединений и т. д. Если уйти глубже и окунуться, например, в раздел «энергосбережение», то функционал «1С: ERP Энергетика 2» позволяет построить топологию сети, определить места возможных потерь, а также контролировать выполнение мероприятий по снижению потерь. По оценке Асхата Аубакирова, эффекты довольно осязаемые: увеличение объема выпускаемой продукции (на 29%), рост производительности (на 13%) и, в конечном итоге, рост прибыли (на 13%).

Асхат Аубакиров, Exsolcom, Profit Energy Day 2018

Чингиз Рысбек, региональный менеджер по развитию бизнеса QNAP Kazakhstan, отмечает: «Говоря об облаках, я бы очень рекомендовал вам посчитать проект на QNAP. Мы уже не системы хранения данных, мы — серверы». Сегодня в линейке QNAP есть как NAS-системы, основанные на процессорах ARM-Cortex и Annapurna Labs, ориентированные на малый и средний бизнес, так и системы, построенные на процессорах AMD и Intel. Наконец, есть старшие — энтерпрайз-класса, базирующиеся на Intel Xeon. «Ряд технологий, которые мы реализовали в наших решениях, уникальные. Например, многоуровневая технология кэширования с одновременным чтением и записью. Или самовосстановление данных и быстрая их реконструкция», — резюмирует он.

Чингиз Рысбек, QNAP Kazakhstan, Profit Energy Day 2018

Безопасности много не бывает

Атырауская область — регион промышленный, поэтому вполне логично, что часть конференции была посвящена информационной безопасности с максимальным упором на промышленность и индустриальные решения. Евгений Питолин, предваряя этот блок Profit Energy Day, предложил тезис о «маленькой компании, данные которой никому не интересны». И второй тезис — «о невозможности». И тут же опроверг их. «Это все кажется невозможным: не могут останавливаться заводы, прекращает качаться нефть, газ не идет по трубам, энергия в какой-то момент перестает поступать, перестают работать больницы, машины останавливаются, банки не возвращают ваши деньги. Так думают многие, но правда в том, что все это возможно. И не просто возможно — это уже происходит. Может не здесь и не сейчас, но где-то в другой стране, в другом городе», — продолжает управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Казахстане, странах Средней Азии и Монголии.

Татьяна Пятина, руководитель направления по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» в Центральной Азии и Монголии сделала ставку в своем спиче на то, что крайне важно заниматься просветительской и образовательной работой в области кибербезопасности. Естественно, тема вызвала большой резонанс и констатацию факта, что именно сотрудники — это лидеры с точки зрения объема ущерба. Средний ущерб, по словам Татьяны Пятиной, для крупных компаний — более миллиона долларов. В 83000 долларов обходится беспечность сотрудников или злонамеренные действия с их стороны для средних компаний.

Татьяна Пятина, Антон Шипулин, Лаборатория Касперского, Profit Energy Day 2018

Антон Шипулин, руководитель направления защиты систем критической инфраструктуры «Лаборатории Касперского», приводит крайне интересные результаты глобального исследования о состоянии промышленной кибербезопасности. В опросе приняло участие 350 респондентов из 21 страны мира, и большая часть — это производственные предприятия, в том числе из нефтегазового сектора. Основные тезисы — 75% респондентов ожидают атаки на АСУ ТП в будущем. При этом, 49% оценивают данную перспективу как «вполне вероятно». При этом, как бальзам — 54% респондентов оценивают собственную подготовку «достаточно хорошо», 29% считают, что они очень хорошо подготовлены, 16% — недостаточно и лишь 1% — вовсе не готовы. «Очень хотелось бы верить, что в этот 1% не входят критически важные инфраструктуры», — замечает Антон Шипулин. Если окунуться в исследование глубже, то среди наиболее популярных применяемых мер безопасности АСУ ТП фигурируют антивирусные решения для конечных узлов, мониторинг событий безопасности, управление доступом к периферийным устройствам. В то же время, у руководителя направления защиты систем критической инфраструктуры «Лаборатории Касперского» вызвал недоумение тот факт, что однонаправленные шлюзы и технологии обнаружений аномалий в промышленной сети оказались в аутсайдерах.

Kaspersky Industrial Protection Security: сценарий Energy

И вместо резюме

Если сделать некую квинтэссенцию, то, пожалуй, наиболее оптимально — проанализировать вопросы аудитории. Здесь очевидно есть два фаворита — эффективность бизнеса, на которую сейчас делается большая ставка, и ИТ в этом процессе довольно значимый элемент. Второй — кибербезопасность. Ведь, как выразился один из делегатов в кулуарах, «ты можешь встроить идеальные ИТ в компании, но лишь один случай в ИБ способен напрочь перечеркнуть все твои усилия». Без комментариев.

Видеозапись конференции: