Profit Energy Day 2018: когда количество перерастает в качество

В Атырау состоялась конференция, посвященная цифровизации предприятий энергетического сектора.

Атырау был выбран в качестве площадки для Profit Energy Day 2018 не случайно. Этот город — нефтяная столица Казахстана. Область характеризуется высокой концентрацией предприятий добывающего сектора, энергетических и сервисных компаний. Атырауская область традиционно лидирует с точки зрения объема производства — это 5,68 трлн тенге в 2017 году. Выделяется регион и с позиции инвестиций — в 2017 году их объем составил 2,46 трлн тенге. Соответственно, Profit Energy Day попал на благодатную почву — интерес к конференции оказался очень высок: чтобы посетить ее, делегаты приехали из других городов Казахстана. При этом аудитория оказалась невероятно мотивированной. Впрочем, забегаем вперед.

Модератором конференции выступил Евгений Питолин, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Казахстане, странах Средней Азии и Монголии. Представляя первого спикера — Евгения Крыгина (технический эксперт Hewlett Packard Enterprise) — он отметил, что «без людей, которым все надо, и которые хотят учиться, не будет никакой цифровизации». В принципе, таким образом Евгений и определил один из основных посылов конференции — аудитория охотно «впитывала» новые кейсы, от цифровизации до смежных предметов.

Основной лейтмотив выступления Евгения Крыгина — индустриальные решения Hewlett Packard Enterprise для безопасных инфраструктур. «Что такое ОТ? — это операционная инфраструктура: механизмы, датчики — то, что уже есть у вас на предприятии, — обращается он к аудитории. — И эта инфраструктура способна генерировать какие-то данные, выполнять команды». Появление подобных инфраструктур обусловлено широким распространением авторизированных бизнес-процессов. По словам Евгения, это только начало. Эволюция в этом вопросе приведет к тому, что все устройства, которые являются частью операционной инфраструктуры, начнут общаться между собой, а позже — и с более старшими инфраструктурами. «Сегодня 30% устройств подключено к интернету, а к 2020 году уже 70% таких устройств будет подключено к Сети. Еще один тренд — все будет понятно. То есть, речь идет о том, что можно снять аналитику с устройств и проанализировать ее», — рассказывает Евгений, добавляя, что после медиа, ритейла и логистики наступает очередь для промышленности и индустрий. Именно они, по его словам, будут активно трансформироваться в ближайшие несколько лет.

Здесь будет уместным сказать пару слов об экономике идей, которая упрощает бизнес-процессы и позволяет сократить путь от идеи к реализации в разы. «Традиционные ИТ — это монолитные вещи, а вот экономика идей — это в принципе другое мировоззрение. И эти подходы будут уместно смотреться там, где есть непрерывные процессы — энергетика, добыча», — поясняет технический эксперт Hewlett Packard Enterprise. В качестве кейсов Евгений Крыгин приводит пример компании Trust Power, где было преобразовано и адаптировано к работе в облачной среде 176 приложений. А позже эти приложения были развернуты в гибридном облаке HPE Helion. Итог — высвободились ресурсы и ускорился процесс вывода продуктов на новые рынки. Еще один интересный кейс — Center Point Energy, где с помощью HPE был организован сбор данных с миллионов интеллектуальных счетчиков. В итоге компания получила возможность обрабатывать большие массивы данных, которые генерируют счетчики в режиме реального времени.

Впрочем, несмотря на такой оптимизм, найдется и ложка дегтя. Как считает Евгений Питолин, говорить о том, что в казахстанских реалиях облака — это ближайшее будущее, было бы неверно. «На конференции Profit Cloud Day 2018 мы провели опрос, и выяснилось, что в качестве аргументов в пользу их внедрения — 40% — это сокращение издержек, а 35% — поддержание непрерывности бизнеса. То есть, 75% хотят доступности и дешевизны. С другой стороны, респонденты готовы прийти к облакам лишь через 5 лет», — отрезвляет он, предваряя выступление Мурата Кенебаева, руководителя проектов департамента ЦОД и облачных сервисов Kazteleport.

Облака? Просто посмотрите вверх

«Я хочу вас убедить, что нужно перейти с традиционных ИТ на облачные», — интригует Мурат Кенебаев, добавляя, что Kazteleport создан в 1999 году. И основные услуги, которые предоставляет компания — облачные и телекоммуникационные. «У компании имеется геораспределенная сеть центров обработки данных (три в Алматы и два — в Астане). Этим самым мы минимизируем риски», — рассказывает он. Когда заказчик, по его мнению, покупает свое оборудование, он несет ряд затрат, помимо тех, что отождествляют размещение оборудования — это персонал, резервирование, обслуживание. «Допустим, вы решили сделать все сами — вложили 72 миллиона тенге. Сразу. Но эти деньги можно было потратить на более конкретные бизнес-цели. Ведь ваша цель — развиваться и развивать ваш бизнес», — раскрывает свои аргументы Мурат Кенебаев. Сегодня в ассортименте компании помимо традиционных услуг (IaaS, PaaS), и то, что для рынка еще ново. Например, BaaS (Backup as a Service). «Это новая услуга, — поясняет руководитель проектов департамента ЦОД и облачных сервисов Kazteleport. — Мы предлагаем хранить резервные копии ваших серверов в наших дата-центрах. Вторая услуга — DRaaS (Disaster Recovery as a Sersice), которая в случае необходимости позволит восстановить вашу инфраструктуру в кратчайшие сроки — до 4 минут. Это процедура, которая запустится в случае необходимости автоматически, а ваши потребители могут даже и не заметить сбой».

Дорога к облакам идет через бумагу

Илларион Овчаров (руководитель отдела прямых продаж Logic Computers) — а именно ему принадлежит фраза, вынесенная в подзаголовок, — разбавил тему вопросом «грамотного подхода к вопросу печати». Илларион рассказал о комплексном подходе, где в одной связке работают печатные решения Konica Minolta, за менеджмент печати отвечают программные продукты Ysoft, а задачу оцифровки печатных документов решают PSU от Fujitsu (это, пожалуй, единственная линейка сканеров в мире, с гарантией, что они не испортят и не замнут ваши документы). «И еще, техника, какая бы она ни была надежной, имеет особенность выходить из строя. Поэтому, по большому счету, важен не бренд, а то, как и кто обеспечивает сервис оборудования», — акцентирует он, замечая, что для промышленных предприятий вопрос сервиса вообще первостепенный.

Кстати, ранее Илларион приводил интересные цифры, связанные с печатью. Мировая статистика показывает, что порядка 30% времени рабочих групп в компаниях тратится на поиск и обработку бумажных документов. Секретарь-референт тратит до 75% процентов времени на работу с бумажными документами, 45% времени на работу с бумагами уходит у руководителя. На согласование же бумажных документов тратится 60-70% рабочего времени сотрудников. 6% бумажных документов безвозвратно теряются, а каждый внутренний бумажный документ копируется в компании до 20 раз. Это к слову о том, что за ширмой электронного документооборота остается целый пласт традиционных бизнес-процессов. «Когда речь идет о сервисной модели, нужно делать акцент не только на экономию, но и на новую бизнес-модель. И вопрос выбора — это не вопрос моды: для какого-то проекта будет интересно создавать свою инфраструктуру, а в каких-то случаях, наверное, будет уместна сервисная модель. Но в любом случае нужен сильный партнер», — резюмирует руководитель отдела прямых продаж Logic Computers.

Асхат Аубакиров, руководитель отдела корпоративных продаж Exsolcom (партнер «1С Казахстан»), рассказал об опыте внедрения платформы 1С для энергетической отрасли. К функциональным возможностям «1С: ERP Энергетика 2» он отнес возможность учета сетевого оборудования, метрологию, энергосбережение, учет технологических присоединений и т. д. Если уйти глубже и окунуться, например, в раздел «энергосбережение», то функционал «1С: ERP Энергетика 2» позволяет построить топологию сети, определить места возможных потерь, а также контролировать выполнение мероприятий по снижению потерь. По оценке Асхата Аубакирова, эффекты довольно осязаемые: увеличение объема выпускаемой продукции (на 29%), рост производительности (на 13%) и, в конечном итоге, рост прибыли (на 13%).

Чингиз Рысбек, региональный менеджер по развитию бизнеса QNAP Kazakhstan, отмечает: «Говоря об облаках, я бы очень рекомендовал вам посчитать проект на QNAP. Мы уже не системы хранения данных, мы — серверы». Сегодня в линейке QNAP есть как NAS-системы, основанные на процессорах ARM-Cortex и Annapurna Labs, ориентированные на малый и средний бизнес, так и системы, построенные на процессорах AMD и Intel. Наконец, есть старшие — энтерпрайз-класса, базирующиеся на Intel Xeon. «Ряд технологий, которые мы реализовали в наших решениях, уникальные. Например, многоуровневая технология кэширования с одновременным чтением и записью. Или самовосстановление данных и быстрая их реконструкция», — резюмирует он.

Безопасности много не бывает

Атырауская область — регион промышленный, поэтому вполне логично, что часть конференции была посвящена информационной безопасности с максимальным упором на промышленность и индустриальные решения. Евгений Питолин, предваряя этот блок Profit Energy Day, предложил тезис о «маленькой компании, данные которой никому не интересны». И второй тезис — «о невозможности». И тут же опроверг их. «Это все кажется невозможным: не могут останавливаться заводы, прекращает качаться нефть, газ не идет по трубам, энергия в какой-то момент перестает поступать, перестают работать больницы, машины останавливаются, банки не возвращают ваши деньги. Так думают многие, но правда в том, что все это возможно. И не просто возможно — это уже происходит. Может не здесь и не сейчас, но где-то в другой стране, в другом городе», — продолжает управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Казахстане, странах Средней Азии и Монголии.

Татьяна Пятина, руководитель направления по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» в Центральной Азии и Монголии сделала ставку в своем спиче на то, что крайне важно заниматься просветительской и образовательной работой в области кибербезопасности. Естественно, тема вызвала большой резонанс и констатацию факта, что именно сотрудники — это лидеры с точки зрения объема ущерба. Средний ущерб, по словам Татьяны Пятиной, для крупных компаний — более миллиона долларов. В 83000 долларов обходится беспечность сотрудников или злонамеренные действия с их стороны для средних компаний.

Антон Шипулин, руководитель направления защиты систем критической инфраструктуры «Лаборатории Касперского», приводит крайне интересные результаты глобального исследования о состоянии промышленной кибербезопасности. В опросе приняло участие 350 респондентов из 21 страны мира, и большая часть — это производственные предприятия, в том числе из нефтегазового сектора. Основные тезисы — 75% респондентов ожидают атаки на АСУ ТП в будущем. При этом, 49% оценивают данную перспективу как «вполне вероятно». При этом, как бальзам — 54% респондентов оценивают собственную подготовку «достаточно хорошо», 29% считают, что они очень хорошо подготовлены, 16% — недостаточно и лишь 1% — вовсе не готовы. «Очень хотелось бы верить, что в этот 1% не входят критически важные инфраструктуры», — замечает Антон Шипулин. Если окунуться в исследование глубже, то среди наиболее популярных применяемых мер безопасности АСУ ТП фигурируют антивирусные решения для конечных узлов, мониторинг событий безопасности, управление доступом к периферийным устройствам. В то же время, у руководителя направления защиты систем критической инфраструктуры «Лаборатории Касперского» вызвал недоумение тот факт, что однонаправленные шлюзы и технологии обнаружений аномалий в промышленной сети оказались в аутсайдерах.

И вместо резюме

Если сделать некую квинтэссенцию, то, пожалуй, наиболее оптимально — проанализировать вопросы аудитории. Здесь очевидно есть два фаворита — эффективность бизнеса, на которую сейчас делается большая ставка, и ИТ в этом процессе довольно значимый элемент. Второй — кибербезопасность. Ведь, как выразился один из делегатов в кулуарах, «ты можешь встроить идеальные ИТ в компании, но лишь один случай в ИБ способен напрочь перечеркнуть все твои усилия». Без комментариев.

Видеозапись конференции: