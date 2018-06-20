Реализация пилотного проекта по «цифровым фабрикам» начнется в Казахстане

На нескольких отобранных предприятиях будет внедрен полностью цифровой технологический цикл.

К концу августа 2018 года в Казахстане должны быть подведены итоги технического аудита по промышленным предприятиям, которые станут пилотными проектами в рамках разворачивания в стране «цифровых фабрик» — производств, перешедших к индустрии 4.0. Об этом сообщил 19 июня вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр, передает «Курсив».

Министерство по инвестициям и развитию Казахстана в прошлом году совместно с экспертами института прикладных исследований имени Фраунгофера, а также специалистами горнодобывающего кластера Швеции и компании Нокиа провело анализ 600 промпредприятий Казахстана на предмет их готовности к переходу к индустрии 4.0. По итогам этого анализа были отобраны наиболее подготовленные к внедрению полного цифрового технологического цикла предприятия, которые предполагается сделать «цифровыми фабриками» для дальнейшего тиражирования их опыта в промышленности страны.

«Сейчас эта работа на стадии проведения аудита, шесть предприятий уже прошли технический аудит, готовится отчет по ним. Итоги аудита будут утверждены в конце августа, а потом предприятия перейдут к внедрению», — рассказал Скляр.

По его словам, среди этих предприятий есть компании, работающие в отрасли машиностроения и горно-металлургического комплекса.

«Мы пока не будем называть их конкретно, потому что аудит пройдет, а есть еще и процедура утверждения итогов технического аудита, это в августе будет», — пояснил вице-министр.

Он напомнил, что всего было отобрано 18 предприятий, которые послужат модельными цифровыми фабриками.

«Они пилотно послужат примером для всего остального бизнеса, потому что цифровизация должна приносить конкретную пользу в виде увеличения доходов и повышения конкурентоспособности», — заключил Скляр.