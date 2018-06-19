В МОАП одобрили проект профстандарта в сфере информационных технологий

С прошлого года велась разработка проекта профессионального стандарта «Специалисты-профессионалы по безопасности информационной инфраструктуры и информационных технологий».

Отраслевой совет МОАП РК одобрил проект профессионального стандарта «Специалисты-профессионалы по безопасности информационной инфраструктуры и информационных технологий». Его разработка велась с октября 2017 года по поручению заместителя премьер-министра РК Аскара Жумагалиева, передает Zakon.kz.

Разработчиком профстандарта являются ТОО «Корпорация системных исследований» «Фактор» и РГП «Государственная техническая служба» КНБ РК. Координатор данной работы — комитет по информационной безопасности министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.

Проект содержит описание трудовых функций, умений и знаний по пяти профессиям:

— Администратор по информационной безопасности

— Аудитор по информационной безопасности

— Инженер по защите информации

— Специалист по безопасности сервисов

— Специалист по информационной безопасности

Работодателям профстандарт необходим для выработки требований к содержанию профессиональной деятельности и квалификационных требований работников. На основании профстандарта высшие и средние специальные учебные заведения разрабатывают образовательные программы, учебные планы, модульные учебные программы, а также соответствующие учебно-методические материалы.

Утверждение профстандарта ожидается до конца июля текущего года.