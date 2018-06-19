Если применение блокчейна не вызывает вопросов, то криптовалюты — под сомнением.

На отчетной встрече с населением в Астане министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов рассказал о своем отношении к блокчейну и криптовалютам, передает Kazpravda.kz.

«Блокчейн и криптовалюты — это серьезные явления в нашей жизни. Глава государства дал поручение, чтобы мы отработали, посмотрели международный опыт, как мы можем применить новейшие технологии у нас. Рабочую группу мы создали. Туда входят представители Нацбанка и министерства финансов. Международный опыт сильно разнится: в некоторых странах криптовалюты признаны полностью, в некоторых не признаны вообще, поэтому единый вектор и направление трудно назвать. Работа в этом направлении продолжается», — сказал Сулейменов.

По его мнению, технологию блокчейн непременно нужно реализовывать в Казахстане.

«Блокчейн — это процедура, способ фиксации данных, подтверждение достоверности. На мой взгляд, необходимо реализовывать эту технологию во всех сферах, начиная с нотариальной и заканчивая налоговыми вещами, такими как НДС. Блокчейн — новое техническое веяние, которое необходимо реализовывать», — подчеркнул министр.

В то же время он отметил, что с криптовалютами ситуация обстоит сложнее.

«Валюта все-таки призвана отражать экономическую мощь и способность того или иного эмитента отвечать по своим обязательствам. На всех валютах написано, что она обеспечивается Нацбанком, Центробанком, страной. В случае с криптовалютами очень трудно определить, кто является эмитентом и насколько они могут выполнять свои обязательства. Это уже не говоря о сложности процесса эмиссии самой криптовалюты. У меня к криптовалютам более сдержанное отношение, нежели к блокчейну», — отметил Сулейменов.