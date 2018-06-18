Таможенники СНГ утвердили типовые требования к безопасности своих информационных систем

Таможни становятся электронными, и работу систем необходимо сделать синхронной.

Участники 67 заседания совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ 15 июня в Астане утвердили типовые требования к информационной безопасности информационных систем и ресурсов таможенных администраций при обмене информацией. Об этом сообщил председатель комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана Ардак Тенгебаев, передает «Курсив».

«У нас информационные системы интегрированы в рамках обмена информацией, естественно, к любому обмену информацией сейчас есть определенные требования по безопасности, поэтому мы приняли решение о принятии единых требований к информационной безопасности», — сказал Тенгебаев.

Типовые требования были приняты в рамках «ведомственного взаимодействия» таможенных органов и вступают в действие после их одобрения советом. Актуальность принятия этих требований пояснил руководитель федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин. По его словам, в настоящее время практически все взаимодействие между таможнями осуществляется электронным способом.

«Наши таможни, по большому счету, становятся электронными, все таможенные процедуры, таможенные режимы у нас оцифрованы. В силу ряда исторических причин наши информационные системы и базы развивались по-разному. На площадках СНГ и ЕАЭС работу этих систем нужно сделать синхронной, чтобы они читали и понимали взаимно друг друга. Мы много внимания уделяем на сегодняшних заседаниях информационным вопросам в плане настройки наших информационных систем по различным таможенным процессам и процедурам», — сказал Булавин.