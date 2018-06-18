Электронная коммерция поможет вывести 38% компаний из «тени»

По прогнозу правительства, к 2022 году в электронной коммерции будет работать 200 тысяч человек.

38% бизнеса находится в «тени». Об этом на совместном заседании палат парламента рассказал премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, передает Zakon.kz.

«Мы сегодня говорим о цифровизации, мы говорим о том, что необходимо выводить экономику из „тени“. У нас по разным расчетам 38% компаний находится в „тени“. И вот переход к цифровизации, к электронной коммерции приведет к тому, что все больше и больше компаний, которые работают в тени, будем выводить в реальный сектор», — сказал Сагинтаев, отвечая на вопрос депутата Кусавлетова.

Он напомнил, что, по прогнозу правительства, к 2022 году в электронной коммерции будет работать 200 тысяч человек. Но уже сегодня в этой сфере работает порядка 40 тысяч человек.

«В ближайшее время мы достигнем этих 200 тысяч работников. Это говорит о том, что все больше и больше людей вовлечены в сферу реального открытого бизнеса и естественно все это приведет к тому что баланс, который мы имеем по формированию бюджета, будет меняться», — добавил он.

Он также отметил, что правительство обследовало 500 крупных и средних предприятий по всей стране на готовность к параметрам 4.0.

«Сегодня уже 14 крупных компаний имеют свою программу, большая работа проводится по цифровизации экономики, естественно, каждая крупная компания, системообразующая компания, работая над цифровизацией своей экономики, повышает свою конкурентоспособность, производительность труда», — заключил он.