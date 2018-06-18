В Казахстане утверждены правила регистрации мобильных телефонов

Правила регистрации абонентских устройств сотовой связи разработаны в соответствии с подпунктом 8-8 пункта 1 статьи 8 закона РК от 5 июля 2004 года «О связи».

Пресс-служба министерства информации и коммуникаций РК сообщает о том, что согласно правилам регистрации подлежат абонентские устройства, произведенные или завезенные на территорию РК. Для абонентов регистрация будет осуществляться на безвозмездной основе, в течение четырех часов с момента подачи заявки для физических лиц и восьми часов для юридических. Регистрация несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершается с согласия их законных представителей, а для несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, — законными представителями от их имени.

Для регистрации или преререгистрации сотовых телефонов абонентам не обязательно посещать абонентские отделы операторов сотовой связи. Абоненты смогут осуществить регистрацию в онлайн-режиме или посредством SMS, интернет- ресурсов операторов сотовой связи, USSD и т. д.

Потребуется представить следующие данные:

— ИИН (для физического лица) или БИН (для юридического лица)

— идентификационный код абонентского устройства сотовой связи

— абонентские номера, используемые в регистрируемом абонентском устройстве сотовой связи

Пользователям мобильных телефонов необходимо зарегистрировать свои устройства до конца 2018 года, так как с 1 января 2019 года по незарегистрированным абонентам услуга сотовой связи не будет оказана.